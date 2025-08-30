Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν και το Σπόρτινγκ – Πόρτο

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη το Σάββατο (30/8) με ενδιαφέροντα παιχνίδια στα κορυφαία πρωταθλήματα. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Συναρπαστικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το ποδοσφαιρικό μενού του Σαββάτου (30/8) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Όπως γράφει το Sport24, η Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Μπέρνλι ψάχνοντας την πρώτη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα, στην La Liga η Ρεάλ υποδέχεται την Μαγιόρκα και η Ατλέτικο δοκιμάζεται στην έδρα της Αλαβές, στην Bundesliga η Μπάγερν ταξιδεύει στο Άουγκσμπουργκ ενώ στην Serie A η πρωταθλήτρια Νάπολιπαίζει εντός έδρας με την Κάλιαρι.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:

14:30 Premier League: Τσέλσι – Φούλαμ / Novasports Premier League

14:30 Championship: Μίντλεσμπρο – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ / COSMOTE SPORT 1 HD

16:30 Bundesliga: Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης / Novasports Extra 4

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ / Novasports Extra 3

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν / Novasports Extra 2

16:30 Bundesliga: Λειψία – Χάιντενχαϊμ / Novasports 3HD

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι / Novasports Premier League

17:00 Premier League: Γουλβς – Έβερτον / Novasports Extra 1

17:00 Premier League: Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ / Novasports News

17:00 Premier League: Τότεναμ – Μπόρνμουθ / Novasports 2HD

17:00 Championship: Μίλγουολ – Ρέξαμ / COSMOTE SPORT 2 HD

18:00 La Liga: Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης / Novasports 1HD

19:00 Stoiximan Super League: Βόλος – Ολυμπιακός / COSMOTE SPORT 1 HD

19:30 Premier League: Λιντς – Νιούκαστλ / Novasports Premier League

19:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου / Novasports 3HD

19:30 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ / Novasports 2HD

19:30 Serie A: Μπολόνια – Κόμο / COSMOTE SPORT 7 HD

19:30 Serie A: Πάρμα – Αταλάντα / COSMOTE SPORT 3 HD

20:00 La Liga: Οβιέδο – Σοσιεδάδ / Novasports Extra 1

20:00 Liga Portugal: Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα / COSMOTE SPORT 6 HD

20:30 La Liga: Ζιρόνα – Σεβίλλη / Novasports Extra 3

21:00 Eredivisie: Αϊντχόφεν – Τέλσταρ / Novasports Extra 2

21:00 Stoiximan Super League: Άρης – Παναιτωλικός / Novasports Prime

21:00 Saudi League: Αλ Οκχντούντ – Αλ Ιτιχάντ / COSMOTE SPORT 9 HD

21:30 Stoiximan Super League: ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά / COSMOTE SPORT 2 HD

21:30 Bundesliga 2: Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη / Novasports Extra 4

21:30 Serie A: Πίζα – Ρόμα / COSMOTE SPORT 4 HD

21:30 Serie A: Νάπολι – Κάλιαρι / OSMOTE SPORT 3 HD

22:30 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα / Novasports 1HD

22:30 Liga Portugal: Σπόρτινγκ Λισσαβώνας – Πόρτο / COSMOTE SPORT 8 HD