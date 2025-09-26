Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τις μάχες της Μπάγερν και της Μπενφίκα του Παυλίδη

Η δράση συνεχίζεται και την Παρασκευή με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κάποια παιχνίδια από τα μεγάλα πρωταθλήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δείτε την ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (25/9) με το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, ωστόσο η δράση συνεχίζεται και την Παρασκευή (26/9) με κάποια ενδιαφέροντα παιχνίδια από τα κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού.

Ξεχωρίζουν η εντός έδρας αναμέτρηση της Μπάγερν με τη Βέρντερ στο Μόναχο, όπως και ο αγώνας της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Ζιλ Βιθέντε στο Ντα Λουζ.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Δείτε όλες τις αναμετρήσεις της Παρασκευής