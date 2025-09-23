Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις Ρεάλ, Λίβερπουλ και τη μονομαχία Μουρίνιο – Συλαϊδόπουλου

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη την Τρίτη (23/9) με ενδιαφέροντα παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τρίτης (23/9) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην Ισπανία, η Ρεάλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λεβάντε και η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα φιλοξενεί την Βιγιαρεάλ για την εμβόλιμη 6η αγωνιστική της La Liga, ενώ στην Αγγλία υπάρχει το ματς της Λίβερπουλ με την Σαουθάμπτον για το League Cup, στην Ιταλία το Μίλαν – Λέτσε για το Coppa Italia και στην Πορτογαλία η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα υποδεχτεί στο “Λουζ” την Ρίο Άβε.

