Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Ατλέτικο – Ρεάλ και όλα τα ματς του Σαββάτου σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το Σάββατο (27/9), με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το Σάββατο (27/9), όπου διεξάγονται αναμετρήσεις σε όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην La Liga, όπως γράφει το SPORT24, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ της Ατλέτικο και της Ρεάλ, στην Premier League η πρωτοπόρος Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, στην Serie A η Γιουβέντους κοντράρεται με την Αταλάντα ενώ στην Liga Portugal η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Εστορίλ.

Στην Ελλάδα, η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League αρχίζει το Σάββατο με δύο αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον 5ο της κατάταξης Λεβαδειακό ενώ ο Άρης φιλοξενεί στο “Κλεάνθης Βικελίδης” τον Πανσερραϊκό.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (27/9)

14:00 Super League 2: Πανιώνιος – Παναργειακός / Action 24

14:00 Ποδόσφαιρο Γυναικών: Οδυσσέας Γλυφάδας – ΟΦΗ / ΕΡΤ2

14:30 Premier League: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League

14:30 Championship: Κόβεντρι – Μπέρμιγχαμ / COSMOTE SPORT 3 HD

15:00 La Liga: Χετάφε – Λεβάντε / Novasports 1HD

16:00 Serie A: Κόμο – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 2 HD

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ / Novasports Extra 2

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ – Λειψία / Novasports Extra 1

16:30 Bundesliga: Μάιντς – Ντόρτμουντ / Novasports 5HD

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν / Novasports 3HD

17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ / Novasports Premier League

17:00 Premier League: Λιντς – Μπόρνμουθ / Novasports Start

17:00 Premier League: Τσέλσι – Μπράιτον / Novasports 4HD

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι / Novasports 2HD

17:00 Championship: Σέφιλντ Γουένσντεϊ – ΚΠΡ / COSMOTE SPORT 9 HD

17:15 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports 1HD

17:30 Eredivisie: Άγιαξ – Μπρέντα / Novasports Extra 3

18:00 Stoiximan Super League: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός / COSMOTE SPORT 1 HD

19:00 Serie A: Γιουβέντους – Αταλάντα / COSMOTE SPORT 2 HD

19:30 Premier League: Νότιγχαμ – Σάντερλαντ / Novasports Premier League

19:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης / Novasports 3HD

19:30 La Liga: Μαγιόρκα – Αλαβές / Novasports 1HD

19:45 Scottish Premiership: Μάδεργουελ – Αμπερντίν / COSMOTE SPORT 5 HD

20:30 Stoiximan Super League: Άρης – Πανσερραϊκός / Novasports Prime

21:00 Eredivisie: Εξέλσιορ – Αϊντχόφεν / Novasports 2HD

21:00 Saudi League: Αλ Φατέχ – Αλ Καντσία / COSMOTE SPORT 9 HD

21:30 Bundesliga: Μπόχουμ – Φορτούνα Ντίσελντορφ / Novasports Start

21:45 Serie A: Κάλιαρι – Ίντερ / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Premier League: Τότεναμ – Γουλβς / Novasports Premier League

22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ – Μπιλμπάο / Novasports 1HD

22:30 Liga Portugal: Εστορίλ – Σπόρτινγκ Λισσαβώνας / COSMOTE SPORT 3 HD