Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Τσέλσι – Λίβερπουλ και τις Άρσεναλ, Ρεάλ, Ίντερ και Μπάγερν

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (4/10), με τη σύγκρουση της Τσέλσι με την Λίβερπουλ στο Στάμφορντ Μπριτζ να ξεχωρίζει.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το Σάββατο (4/10), με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην Premier League ξεχωρίζει, όπως γράφει το SPORT24, η δοκιμασία της πρωτοπόρου Λίβερπουλ στο Στάμφορντ Μπριτζ κόντρα στην Τσέλσι και το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Γουέστ Χαμ, στην Bundesliga η Μπάγερν αντιμετωπίζει στη Φρανκφούρτη την Άιντραχτ, στην La Liga η Ρεάλ φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ και στη Serie A η Ίντερ υποδέχεται την Κρεμονέζε.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10)

• 14:00 Super League 2: Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα / Action 24

• 14:00 Super League Women: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός / ΕΡΤ2

• 14:30 Premier League: Λιντς – Τότεναμ / Novasports Premier League

• 14:30 Championship: Χαλ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ / COSMOTE SPORT 1 HD

• 15:00 La Liga: Οβιέδο – Λεβάντε / Novasports 1HD

• 16:00 Serie A: Πάρμα – Λέτσε / COSMOTE SPORT 7 HD

• 16:00 Serie A: Λάτσιο – Τορίνο / COSMOTE SPORT 3 HD

• 16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι / Novasports Extra 1

• 16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ / Novasports 6HD

• 16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Λειψία / Novasports 5HD

• 16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου / Novasports 3HD

• 17:00 Premier League: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ / Novasports Premier League

• 17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ / Novasports 4HD

• 17:00 Championship: Γουότφορντ – Όξφορντ / COSMOTE SPORT 1 HD

• 17:15 La Liga: Ζιρόνα – Βαλένθια / Novasports 1HD

• 17:30 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ / Novasports Start

• 18:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR / Novasports 2HD

• 18:00 Stoiximan Super League: ΟΦΗ – Άρης / COSMOTE SPORT 2 HD

• 19:00 Serie A: Ίντερ – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 3 HD

• 19:30 Premier League: Τσέλσι – Λίβερπουλ / Novasports Premier League

• 19:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου / Novasports Prime

• 19:30 La Liga: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μαγιόρκα / Novasports 1HD

• 19:45 Scottish Premiership: Χαρτς – Χιμπέρνιαν / COSMOTE SPORT 5 HD

• 20:30 Stoiximan Super League: ΑΕΛ Novibet – Βόλος / COSMOTE SPORT 1 HD

• 21:00 Eredivisie: Τσβόλε – Αϊντχόφεν / Novasports 2HD

• 21:30 Bundesliga 2: Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη / Novasports Start

• 21:45 Serie A: Αταλάντα – Κόμο / COSMOTE SPORT 2 HD

• 22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ / Novasports 1HD

• 22:30 Liga Portugal: Βιτόρια Γκιμαράες – Σάντα Κλάρα / COSMOTE SPORT 3 HD