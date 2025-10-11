Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες για τα προκριματικά του ΜουντιάλΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το Σάββατο (11/10) όπου υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
- 11 Οκτωβρίου 2025 09:22
Το σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα (11/10) περιλαμβάνει αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με την Ισπανία -ως πρωταθλήτρια Ευρώπης- να υποδέχεται τη Γεωργία, την Ιταλία να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Εσθονία και την Πορτογαλία του Ρονάλντο να διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ιρλανδία.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 14:00 Women Football League: ΑΕΚ – ΟΦΗ / ΕΡΤ2
- 16:30 Προκριματικά Μουντιάλ: Λετονία- Ανδόρα / Novasports Start
- 19:00 Προκριματικά Μουντιάλ: Νορβηγία – Ισραήλ / Novasports Prime
- 19:00 Προκριματικά Μουντιάλ: Ουγγαρία – Αρμενία / Novasports Start
- 19:30 La Liga 2: Αλμερία – Σαραγόσα / Novasports 1HD
- 19:30 League Two: Όλνταμ – Μπάροου / COSMOTE SPORT 1 HD
- 21:45 Προκριματικά Μουντιάλ: Λεπτό προς λεπτό / Novasports Prime
- 21:45 Προκριματικά Μουντιάλ: Σερβία – Αλβανία / Novasports Start
- 21:45 Προκριματικά Μουντιάλ: Βουλγαρία – Τουρκία / Novasports 4HD
- 21:45 Προκριματικά Μουντιάλ: Εσθονία – Ιταλία / Novasports 3HD
- 21:45 Προκριματικά Μουντιάλ: Πορτογαλία – Ιρλανδία / Novasports 2HD
- 21:45 Προκριματικά Μουντιάλ: Ισπανία – Γεωργία / Novasports 1HD