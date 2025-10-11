Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το Σάββατο (11/10) όπου υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα (11/10) περιλαμβάνει αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με την Ισπανία -ως πρωταθλήτρια Ευρώπης- να υποδέχεται τη Γεωργία, την Ιταλία να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Εσθονία και την Πορτογαλία του Ρονάλντο να διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ιρλανδία.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: