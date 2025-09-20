Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λίβερπουλ – Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι και όλα τα ματς του Σαββάτου

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λίβερπουλ – Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι και όλα τα ματς του ΣαββάτουΔιαβάζεται σε 3'
Διαβάστε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (20/09).
- 20 Σεπτεμβρίου 2025 11:21
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το Σάββατο (20/09).
Στην Premier League ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Έβερτον και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι.
Η Γιουβέντους δοκιμάζεται στην έδρα της Ελλάς Βερόνα για τη Serie A, ενώ στην Bundesliga η Χόφενχαϊμ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (20/09):
- 14:00 Super League 2 ΠΑΟΚ Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας / Action24
- 14:30 Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον / Novasports Premier League
- 14:30 Championship Λέστερ – Κόβεντρι / Cosmote Sport 1 HD
- 15:00 La Liga Τζιρόνα – Λεβάντε / Novasports 1 HD
- 16:00 Serie A Μπολόνια – Τζένοα / Cosmote Sport 3 HD
- 16:30 Bundesliga Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου / Novasports 3 HD
- 16:30 Bundesliga Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ / Novasports 6 HD
- 16:30 Bundesliga Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ / Novasports Extra 1
- 16:30 Bundesliga Άουγκσμπουργκ – Μάιντς / Novasports Extra 2
- 17:00 Premier League Μπράιτον – Τότεναμ / Novasports Premier League
- 17:00 Premier League Γουλβς – Λιντς / Novasports Start
- 17:00 Premier League Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ / Novasports 4 HD
- 17:00 Premier League Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας / Novasports 5 HD
- 17:00 Women’s Football League Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ2
- 17:00 Championship Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον / Cosmote Sport 6 HD
- 17:15 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ / Novasports 1 HD
- 18:00 Stoiximan Super League Κηφισιά – Άρης / Cosmote Sport 1 HD
- 18:00 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός – Ατρόμητος / Novasports 2 HD
- 19:00 Serie A Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους / Cosmote Sport 3 HD
- 19:30 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι / Novasports Premier League
- 19:30 La Liga Αλαβές – Σεβίλλη / Novasports 1 HD
- 19:30 Bundesliga Λειψία – Κολωνία / Novasports 3 HD
- 19:30 La Liga Βιγιαρεάλ – Οσασούνα / Novasports Start
- 19:45 Premier Sports Cup Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν / Cosmote Sports 8 HD
- 20:00 Stoiximan Super League Βόλος – Αστέρας AKTOR / Cosmote Sport 2 HD
- 20:00 Liga Portugal Άβες – Μπενφίκα / Cosmote Sport 9 HD
- 20:30 Stoiximan Super League ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός / Novasports Prime
- 21:00 Eredivisie Φορτούνα Σιτάρντ – Ουτρέχτη / Novasports 2 HD
- 21:00 Saudi Pro League Αλ Νασρ – Αλ Ριάντ / Cosmote Sport 7 HD
- 21:30 Bundesliga 2 Νυρεμβέργη – Μπόχουμ / Novasports 4 HD
- 21:45 Serie A Ουντινέζε – Μίλαν / Cosmote Sport 3 HD
- 22:00 Premier League Φούλαμ – Μπρέντφορντ / Novasports Premier League
- 22:00 La Liga Βαλένθια – Μπιλμπάο / Novasports 1 HD
- 22:30 Liga Portugal Γκιμαράες – Μπράγκα / Cosmote Sport 9 HD