Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λίβερπουλ – Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι και όλα τα ματς του Σαββάτου

Διαβάστε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (20/09).

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό το Σάββατο (20/09).

Στην Premier League ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Έβερτον και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι.

Η Γιουβέντους δοκιμάζεται στην έδρα της Ελλάς Βερόνα για τη Serie A, ενώ στην Bundesliga η Χόφενχαϊμ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (20/09):