Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Λεβαντόβσκι και χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Δυσάρεστα νέα για την Μπαρτσελόνα και ευχάριστα για τον Ολυμπιακό, καθώς όπως ανακοίνωσαν οι “μπλαουγκράνα” ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι υπέστη ρήξη μυός στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού μηρού.

Τα φετινά προβλήματα τραυματισμών στην Μπαρτσελόνα συνεχίζονται, με τελευταίο να είναι αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι.

Όπως αναφέρει το SPORT24, o διεθνής Πολωνός φορ υπέστη ρήξη μυός στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού μηρού, με τον χρόνο ανάρρωσής του να εξαρτάται από την εξέλιξη του τραυματισμού του.

Ωστόσο, ακόμα και στο πιο καλό σενάριο για τους “μπλαουγκράνα”, ο ελάχιστος χρόνος αποθεραπείας είναι μία εβδομάδα, ο 37χρονος είναι απίθανο να προλάβει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45) στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

“Ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι έχει υποστεί ρήξη μυός στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού μηρού. Ο χρόνος αποκατάστασής του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του τραυματισμού”, αναφέρει η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.