Daria Kasatkina: Η νο1 τενίστρια της Ρωσίας δηλώνει γκέι και φωτογραφίζεται με το κορίτσι της

Η Daria Kasatkina, η νο1 τενίστρια της Ρωσίας, έκανε το come out της και δήλωσε ότι είναι γκέι σε μια συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα.

Το Νο 12 του κόσμου, μιλώντας σε διαδικτυακή συνέντευξη στον Ρώσο vloger, Βίτια Κραβτσένκο, δήλωσε ότι είναι σε σχέση με μια γυναίκα και ότι το να συνεχίσει να «ζει μέσα στη ντουλάπα» ήταν πλέον αδύνατο, όπως αναφέρει ο Guardian. Η Kasatkina, η οποία αυτή τη στιγμή δε μένει στη Ρωσία, δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες στο Instagram με την κοπέλα της, την αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Natalia Zabiiako.

Η 25χρονη μίλησε επίσης κατά της στάσης απέναντι στην ομοφυλοφιλία και των περιορισμών στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ στη Ρωσία. «Τόσα πολλά θέματα είναι ταμπού στη Ρωσία», είπε η Kasatkina. «Αυτή η νοοτροπία ότι κάποιος θέλει να είναι γκέι ή να γίνει [gay] είναι γελοία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε αυτόν τον κόσμο από το να είσαι στρέιτ».

«Σοβαρά, αν υπάρχει επιλογή, κανείς δεν θα επέλεγε να είναι γκέι. Γιατί να κάνεις τη ζωή σου πιο δύσκολη, ειδικά στη Ρωσία; Ποιο είναι το νόημα;" πρόσθεσε. Ο υφιστάμενος νόμος της Ρωσίας για την «gay προπαγάνδα», που ψηφίστηκε το 2013, έχει χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει τις πορείες υπερηφάνειας και τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Επί του παρόντος γίνεται προσπάθεια από Ρώσους νομοθέτες να διευρύνουν αυτόν τον νόμο με πλήρη απαγόρευση της «προώθησης» των ΛΟΑΤΚΙ+ σχέσεων υπό θετικό ή ουδέτερο πρίσμα, σε ενήλικες καθώς και σε ανηλίκους, καθώς και στην προβολή ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχομένου στους κινηματογράφους.

Στη συνέντευξή της, η οποία γυρίστηκε στη Βαρκελώνη, η Kasatkina εξέφρασε φόβους ότι δεν θα μπορούσε «ποτέ» να κρατήσει το χέρι της κοπέλας της στη Ρωσία. «Το να ζεις στην ντουλάπα είναι αδύνατο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι άσκοπο», πρόσθεσε. «Το να ζεις σε ειρήνη με τον εαυτό σου είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία και γ@@ήστε όλους τους άλλους».

Η Kasatkina πρόσθεσε ότι εμπνεύστηκε να κάνει το come out της όταν η Ρωσίδα ποδοσφαιριστής Nadya Karpova αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλη τον περασμένο μήνα. «Η Nadya δεν βοήθησε μόνο τον εαυτό της κάνοντας το come out και βγάζοντας αυτό το βάρος από το στήθος της, βοήθησε και άλλους», πρόσθεσε η Kasatkina.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουν πραγματικά άνθρωποι με επιρροή από τον αθλητισμό ή οποιονδήποτε άλλο χώρο», πρόσθεσε η Kasatkina, που συμμετέχει στον ημιτελικό του φετινού French Open. «Είναι σημαντικό για τους νέους που δυσκολεύονται με την κοινωνία και χρειάζονται υποστήριξη».

Οι φωτογραφίες της Kasatkina στο Instagram με την Zabiiako, η οποία γεννήθηκε στην Εσθονία αλλά τώρα αγωνίζεται για τον Καναδά στο καλλιτεχνικό πατινάζ, απέσπασαν θετική ανταπόκριση. «Είμαι τόσο περήφανη! @kasatkina πάμε κορίτσι μου!» έγραψε η Karpova σε σχόλιό της, ενώ η Αμερικανίδα τενίστρια Amanda Anisimova δημοσίευσε επίσης σχόλιο εκφράζοντας την υποστήριξή της.

Στη συνέντευξή της, η Kasatkina ζήτησε επίσης να σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία. «Να τελειώσει ο πόλεμος», είπε όταν ρωτήθηκε τι θέλει περισσότερο στη ζωή, περιγράφοντας τη σύγκρουση ως «απόλυτο εφιάλτη». Στη συνέχεια, η Kasatkina εμφανίζεται να κλαίει στο βίντεο, όταν τη ρωτούν αν φοβάται ότι μπορεί να μην μπορέσει να επιστρέψει στη Ρωσία μετά τη συνέντευξη.

