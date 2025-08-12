Δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης με δύο άλματα στα 8.05μ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε δύο άλματα στα 8.05μ και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης, με καλύτερη επίδοση τα 8.05μ

Όπως αναφέρει το SPORT 24, o 27χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης έκανε 7.81μ στην πρώτη του προσπάθεια, 7.94μ στη δεύτερη και 8.05μ στην τρίτη. Το τέταρτο άλμα του ήταν άκυρο, ενώ στην πέμπτη προσπάθειά του έπεσε στα 7.66μ.

Το έκτο και τελευταίο άλμα του Τεντόγλου μετρήθηκε στα 8.05μ και ήταν αυτό που του χάρισε τη δεύτερη θέση, αφού την ίδια επίδοση είχε κάνει ο Άνβαρ Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος υστέρησε τελικά στη μεταξύ τους ισοβαθμία και έπεσε στην τρίτη θέση.

Την πρώτη θέση με 8.07μ κατέκτησε ο Σάιμον Μπατζ από τη Γερμανία.