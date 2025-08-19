Diamond League: Ο Εμμανουήλ Καραλής θριάμβευσε στη Λωζάνη – Νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα

Ούτε η βροχή δεν σταματάει τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος βγήκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα. Αυτή ήταν η παρθενική νίκη για τον 25χρονο πρωταθλητή σε Diamond League.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν καταλαβαίνει από καιρικές συνθήκες. Κάτω από τη βροχή, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης, ο Καραλής αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα.

Ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,72μ., τα οποία και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση, ενώ επέλεξε να αφήσει τα 5,82μ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, o Καραλής έκανε τη νέα του προσπάθεια στα 5,92μ., περνώντας ξανά επιβλητικά πάνω από τον πήχη.

Ο Σασμά δεν μπόρεσε να περάσει τα 6,02μ. και έτσι ο Καραλής εξασφάλισε τη νίκη. Αυτό δεν ήταν αρκετό όμως για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο “Μανόλο” πέρασε στην τρίτη του προσπάθεια τα 6,02μ., αφού είχε περάσει τα έξι μέτρα και το προηγούμενο Σάββατο, και αναδείχθηκε θριαμβευτής στη Λωζάνη, περνώντας το συγκεκριμένο ύψος για ενδέκατη φορά.

Αυτή μάλιστα ήταν η παρθενική νίκη για τον 25χρονο πρωταθλητή σε Diamond League.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου είναι η σειρά του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος. Συμμετοχή και για την φορμαρισμένη Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό η οποία με το φετινό 64.90 έχει την 3η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα.