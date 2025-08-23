Ελλάδα – Γαλλία: Με 11 παίκτες οι μπλε κόντρα στην Εθνική

Χωρίς τον Ματ Στραζέλ η Γαλλία στο φιλικό κόντρα στην Ελλάδα, με 11 παίκτες θα αγωνιστούν οι μπλε στο ΟΑΚΑ.

Με 11 παίκτες θα παραταχθεί η Γαλλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας στο ΟΑΚΑ (24/8, 20:00, ΕΡΤ NEWS, LIVE από το SPORT24), όπως ανακοίνωσαν οι μπλε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8).

Ο Ματ Στραζέλ ταλαιπωρείται από μώλωπα στον μηρό του δεξιού του ποδιού και έτσι βγήκε νοκ-άουτ για τον αγώνα προετοιμασίας ενόψει EuroBasket 2025 (27/8-14/9), ο οποίος θα αποτελέσει και πρόβα τζενεράλε για τη διοργάνωση.

Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μάλεντον, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε