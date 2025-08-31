Ελλάδα – Γεωργία: Κλέψιμο και αιφνιδιασμός του Αντετοκούνμπο για τους πρώτους πόντους της Εθνικής

Ελλάδα – Γεωργία: Κλέψιμο και αιφνιδιασμός του Αντετοκούνμπο για τους πρώτους πόντους της ΕθνικήςΔιαβάζεται σε 1'
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε την μπάλα από την πάσα του Καμάρ Μπάλντουιν και έτρεξε στον αιφνιδιασμό για τους πρώτους πόντους της Ελλάδας στο παιχνίδι με τη Γεωργία για το Eurobasket 2025.
- 31 Αυγούστου 2025 15:41
Τους πρώτους πόντους της Εθνικής απέναντι στη Γεωργία στο «Σπύρος Κυπριανού» σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Όπως γράφει το SPORT24, ο Greek Freak διάβασε την κακή πάσα του Καμάρ Μπάλντουιν, έκλεψε την μπάλα και αφού διέσχισε ολόκληρο το γήπεδο, ολοκλήρωσε τη φάση με λέι-απ για το πρώτο ελληνικό καλάθι.