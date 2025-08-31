Ελλάδα – Γεωργία: Κλέψιμο και αιφνιδιασμός του Αντετοκούνμπο για τους πρώτους πόντους της Εθνικής

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε την μπάλα από την πάσα του Καμάρ Μπάλντουιν και έτρεξε στον αιφνιδιασμό για τους πρώτους πόντους της Ελλάδας στο παιχνίδι με τη Γεωργία για το Eurobasket 2025.

Τους πρώτους πόντους της Εθνικής απέναντι στη Γεωργία στο «Σπύρος Κυπριανού» σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Greek Freak διάβασε την κακή πάσα του Καμάρ Μπάλντουιν, έκλεψε την μπάλα και αφού διέσχισε ολόκληρο το γήπεδο, ολοκλήρωσε τη φάση με λέι-απ για το πρώτο ελληνικό καλάθι.