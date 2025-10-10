Εμπαπέ για Γιαμάλ: “Ο κόσμος μιλάει πολύ για την προσωπική του ζωή, ας τον αφήσουν ήσυχο”

Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο Movistar αναφέρθηκε στην πολλή συζήτηση που γίνεται για τη ζωή του Λαμίν Γιαμάλ, στηρίζοντας τον σταρ της Μπαρτσελόνα.

Σε συνέντευξή του στο Movistar, ο Κιλιάν Εμπαπέ υπερασπίστηκε τον Λαμίν Γιαμάλ για την κριτική που δέχεται ο σταρ της Μπαρτσελόνα σχετικά με τη ζωή του εκτός γηπέδου.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γάλλος επιθετικός προέτρεψε τους παρατηρητές να επικεντρωθούν στις επιδόσεις του 18χρονου και να μην σχολιάζουν την προσωπική του ζωή.

“Μπορείτε να δείτε ότι έχει μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να χάσει”, είπε ο Εμπαπέ στην εκπομπή Universo Valdano και συνέχισε:

“Τα υπόλοιπα είναι η προσωπική του ζωή. Ο κόσμος μιλάει πολύ για την προσωπική του ζωή. Πρέπει να τον αφήσουν ήσυχο.

Πρέπει να αποδεχτούν ότι στο ποδόσφαιρο είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά στην πραγματική ζωή, είναι ένα 18χρονο αγόρι.

Σε αυτή την ηλικία, όλοι κάνουν λάθη. Κάνεις πράγματα καλά και κάποια άλλα άσχημα.

Στο τέλος, θα αποκτήσει την εμπειρία. Θα ξέρει τι είναι καλό ή κακό για αυτόν, και στο τέλος, απλά πρέπει να δεις τι κάνει στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία αν δεν είναι σοβαρά.

Αυτό είναι το μόνο πράγμα. Είναι ένας παίκτης με μεγάλο ταλέντο και ελπίζω να ακολουθήσει το μονοπάτι που θέλει. Του εύχομαι καλή τύχη”.