Εθνική Ελλάδας: Έτσι προκρίνεται η γαλανόλευκη στο Μουντιάλ

Δείτε πώς η Εθνική Ελλάδας μπορεί να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τη μάχη με τη Δανία στο Πάρκεν την Κυριακή (12/10, 21:45, ALPHA, LIVE MATCHCENTER SPORT24) για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Το έργο της όμως, είναι δύσκολο, καθώς μετά την ήττα από τη Σκωτία παρέμεινε στους 3 βαθμούς, ενώ οι Δανοί και Σκωτσέζοι βρίσκονται στους 7, ακριβώς στο μέσο της διαδρομής του 3ου ομίλου των προκριματικών το Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κυνηγάει τίποτα λιγότερο από το 3 στα 3 στις αναμετρήσεις που απομένουν, καθώς τα εισιτήρια των μπαράζ που προκύπτουν από το Nations League δεν μπορούν να βοηθήσουν τη γαλανόλευκη.

Υπενθυμίζεται πως την απευθείας πρόκριση παίρνουν μόνο οι πρώτοι των 12 ομίλων, ενώ οι 12 δεύτεροι διαμορφώνουν, μαζί με 4 επιλαχούσες ομάδες που προκύπτουν από το τελευταίο Nations League, ένα pool 16 ομάδων, οι οποίες κυνηγούν τα 4 τελευταία εισιτήρια.

Η 16άδα των μπαράζ χωρίζεται σε 4 γκρουπ των 4 ομάδων, από όπου με μονές αναμετρήσεις νοκ άουτ προκύπτουν οι 4 τελευταίοι που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.

Όμως αν η Εθνική δεν καταφέρει να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της, αν δηλαδή δεν κάνει το απόλυτο στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, δεν μπορεί να περιμένει κάτι από το Nations League, παρά την καλή τελευταία πορεία της.

Πώς προκύπτουν οι 4 επιλαχόντες του Nations League

Αρχικά αφαιρούνται όλες οι ομάδες που έχουν βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους στα προκριματικά, καθώς δεν έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν.

Από τις ομάδες που δεν τερμάτισαν πρώτες, ή δεύτερες στους ομίλους των προκριματικών τους, επιλέγονται οι 4 ομάδες που βρίσκονται υψηλότερα στη λίστα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Νικητές των 14 ομίλων του Nations League με σειρά κατηγορίας (Α, Β, Γ, Δ)

Σειρά κατάταξης ομάδων Α’ κατηγορίας που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους

Σειρά κατάταξης ομάδων Β’ κατηγορίας που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους

Ας σταματήσουμε εδώ καθώς η Εθνική, είχε την καλύτερη συγκομιδή μεταξύ των ομάδων της Β’ κατηγορίας, που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους.

Επομένως, στη σειρά για τις 4 επιλαχούσες ομάδες, η γαλανόλευκη έχει μπροστά της τους 14 νικητές των ομίλων κάθε κατηγορίας του Nations League και τις 12 ομάδες της Α’ κατηγορίας, που δεν ήταν πρώτες στον όμιλό τους.

Νικητές ομίλων

Α’ κατηγορία

Ισπανία

Γερμανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Β’ κατηγορία

Αγγλία

Νορβηγία

Ουαλία

Τσεχία

Γ’ κατηγορία

Ρουμανία

Σουηδία

Β. Μακεδονία

Β. Ιρλανδία

Δ’ κατηγορία

Μολδαβία

Σαν Μαρίνο

Οι 12 της Α’ κατηγορίας

Ιταλία Ολλανδία Δανία Κροατία Σκωτία Σερβία Ουγγαρία Βέλγιο Πολωνία Ισραήλ Ελβετία Βοσνία

Ακριβώς έτσι προκύπτει και η θέση “προτεραιότητας” της Ελλάδας, η οποία είναι η 27η.

Δεν υπάρχουν ούτε θεωρητικές ελπίδες

Δεδομένου ότι η Μολδαβία και το Σαν Μαρίνο, δεν έχουν μαθηματικές ελπίδες να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις των προκριματικών ομίλων τους, ενώ παράλληλα ήταν νικητές στους ομίλους τους στο Nations League, γίνεται αντιληπτό πως έχουν δεδομένα τσεκάρει τα δύο από τα τέσσερα wild cards.

Από τις υπόλοιπες 24 ομάδες που βρίσκονται πάνω από την Εθνική στην κατάταξη για τα υπόλοιπα δύο εισιτήρια, θα έπρεπε τουλάχιστον 23 να τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις στους προκριματικούς ομίλους τους.

Αυτό όμως είναι αδύνατο καθώς οι όμιλοι είναι 12 και υπάρχουν τουλάχιστον δύο όμιλοι που περιλαμβάνουν τρεις ομάδες οι οποίες βρίσκονται ψηλότερα από την Ελλάδα.

9ος όμιλος: Ιταλία, Νορβηγία, Ισραήλ

10ος όμιλος: Βέλγιο, Ουαλία, Β. Μακεδονία

Επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιο από τα τέσσερα εισιτήρια που δίνονται μέσω Nations League να καταλήξει στη γαλανόλευκη.

Έτσι, ο μοναδικό τρόπος να βρεθεί η Εθνική στο Μουντιάλ 2026 είναι μέσω των δύο πρώτων θέσεων του προκριματικού ομίλου της.

Για να το πετύχει, θα πρέπει να μην κάνει τίποτα λιγότερο, από 3 νίκες στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

12 Οκτωβρίου 2025

(21:45) Δανία – Ελλάδα

15 Νοεμβρίου 2025

(21:45) Ελλάδα – Σκωτία

18 Νοεμβρίου