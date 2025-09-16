Εθνική Ελλάδας: Γλέντησαν στον Φέρρη το χάλκινο στο EuroBasket 2025 με τον Γιάννη μπροστάρη

Άνοιξε το νυχτερινό κέντρο για χάρη της Εθνικής Ελλάδας που μετά από 16 χρόνια κατέκτησε μετάλλιο σε EuroBasket.

Το γλέντι της Εθνικής Ελλάδας για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025 και του πρώτου μεταλλίου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια δεν λέει να κοπάσει.

Μετά τα επινίκια στην Ρίγα και τις υπέροχες στιγμές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, οι διεθνείς διασκέδασαν όπως τους άξιζε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Το νυχτερινό κέντρο άνοιξε Δευτέρα βράδυ αποκλειστικά για να υποδεχθεί την Εθνική Ομάδα και οι διεθνείς διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως αναφέρει το SPORT24, απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος φυσικά πήρε το μικρόφωνο, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε να απολαμβάνει και με το παραπάνω την ιστορική επιτυχία της Εθνικής.

Από το γλέντι στο Ποσειδώνιο απουσίαζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς θα αναχωρήσουν άμεσα για Αυστραλία για να συμμετάσχουν στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.



EUROKINISSI

