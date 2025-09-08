Εθνική Ελλάδας: Πού θα δείτε τον μεγάλο αγώνα της “γαλανόλευκης” κόντρα στη Δανία

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Δευτέρα (8/9) στο “Γ. Καραϊσκάκης” τη Δανία για τη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στο “Γ. Καραϊσκάκης” με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σαρωτική νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Όπως γράφει το Sport24, τη Δευτέρα (08/09) υποδέχεται τη Δανία για τη 2η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA, ενώ θα υπάρχει και LIVE κάλυψη από το SPORT24.

Το “Καραϊσκάκης” αναμένεται να γεμίσει, καθώς τα εισιτήρια που έχουν απομείνει είναι ελάχιστα, δείγμα της στήριξης του κόσμου στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ενόψει μιας κρίσιμης αναμέτρησης.