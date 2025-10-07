Εθνική: Με μισή ώρα καθυστέρηση η αναχώρηση της γαλανόλευκης για την Σκωτία

Η Εθνική αναχώρησε με ένα μικρό απρόοπτο καθώς η πτήση της αναχώρησε με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η Εθνική πέταξε για την Γλασκώβη με στόχο ένα μεγάλο διπλό κόντρα στην Σκωτία που θα αναπτερώσει τις ελπίδες της για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Ωστόσο υπήρξε ένα μικρό απρόοπτο με την πτήση της, καθώς πέταξε με μισή ώρα καθυστέρηση.

Ο λόγος είναι οι καιρικές συνθήκες στην Αθήνα την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η πτήση, καθώς εκείνη την ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε καταρρακτώδη βροχή με κεραυνούς.

Όπως γράφει το SPORT24, μόλις υπήρξε βελτίωση το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέταξε για την Σκωτία.