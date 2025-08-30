EuroBasket 2025: Αυτή είναι η τιμωρία της FIBA στον Πετρούσεβ για την μπουνιά σε αντίπαλό του

Η τιμωρία που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεβ για την αποβολή του με ντισκαλιφιέ στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για την δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ στον αγώνα της Σερβίας με την Πορτογαλία για το EuroBasket 2025, μετά από γροθιά που έριξε σε αντίπαλό του, με τη FIBA να ανακοινώνει την ποινή του φόργουορντ της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Πετρούσεφ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για τρία χρόνια, καθώς και με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, αυτό σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι της Σερβίας απέναντι στη Λετονία, ενώ σε περίπτωση που υποπέσει σε παρόμοιο παράπτωμα μέσα στην επόμενη τριετία, τότε η ποινή της μίας αγωνιστικής θα τεθεί αυτομάτως σε ισχύ.

Θυμηθείτε την στιγμή της αποβολής του Πετρούσεβ: