EuroBasket 2025, Ελλάδα – Τουρκία: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έσβησε τα φώτα στον Όσμαν

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έσβησε τα φώτα στον Τζέντι Όσμαν λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ προηγουμένως είχε πετύχει και καλάθι.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει κόντρα στην Τουρκία, αυτό που ξεκίνησε απέναντι στους Λιθουανούς στον προηγούμενο γύρο του EuroBasket 2025.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το SPORT24, λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, “κατέβασε τον γενικό” για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, μετά από το ντράιβ που έκανε ο Τζέντι Όσμαν, αρνώντας του το καλάθι.

Μάλιστα, στην αμέσως προηγούμενη φάση, είχε πετύχει δύο πόντους κάτω από τη ρακέτα, νικώντας τον Οσμάνι.

Δείτε το VIDEO με το καλάθι και την τάπα του Κώστα: