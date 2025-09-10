EuroBasket 2025, Φινλανδία – Γεωργία 93-79: Η ομάδα του Τουόβι στα ημιτελικά

Τη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας της έγραψε η Φινλανδία το απόγευμα της Τετάρτης (10/9), καθώς με την νίκη επί της Γεωργίας (93-79) προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του EuroBasket.

Στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε η Φινλανδία, που νίκησε με 93-79 τη Γεωργία το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στη Ρίγα.

Η ομάδα του Λάσι Τουόβι καθοδηγήθηκε από τους Λιτλ – Μαξούνι, πήρε πολλά από τους Γιάντουνεν – Μάρκανεν, αλλά και από τον βετεράνο Σάσου Σάλιν με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της. Η καλύτερη θέση που είχαν πάρει οι Φινλανδοί ήταν η έκτη το 1967 στην έδρα τους, τώρα όμως θα έχουν δύο ευκαιρίες για μετάλλιο.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η Γεωργία, από την άλλη, γκρεμίστηκε από το εκπληκτικό πρώτο μέρος της Φινλανδίας, έχασε πολύ έδαφος και ήταν αδύνατο μετά να το μαζέψει. Παρά την προσπάθεια που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να βάλει και τον κόσμο της στο παιχνίδι.

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε αποβλήθηκε στην τέταρτη περίοδο, ο Τόκο Σενγκέλια το ίδιο, λίγα λεπτά αργότερα, με τον Αλεξάνταρ Τζίκιτς να παρακολουθεί απογοητευμένος το αλλόκοτο φινάλε της πορείας της ομάδας του στη διοργάνωση.

Αντίπαλος της Φινλανδίας στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) θα είναι ο νικητής του Γερμανία – Σλοβενία.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Ανάγια, Σάλινς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79