EuroBasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο σήμερα – Η ώρα και το κανάλι του παιχνιδιού

Η Εθνική ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το Eurobasket 2025 και ετοιμάζεται σήμερα, Σάββατο (30/8), να αντιμετωπίσει την Κύπρο. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Με το δεξί ξεκίνησε η Εθνική ομάδα στο Eurobasket 2025, επικρατώντας της Ιταλίας με 75-66 στην πρεμιέρα. Επόμενος αντίπαλος είναι η Κύπρος, σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου.

Η αναμέτρηση του Σαββάτου θα διεξαχθεί στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Εθνικής για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου η «γαλανόλευκη» θα αναμετρηθεί με τη Γεωργία, ενώ την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία. Ο κύκλος των αγώνων της πρώτης φάσης ολοκληρώνεται την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Ισπανία.

Σημαντικό στοιχείο της πρεμιέρας ήταν η αμυντική προσήλωση της Εθνικής και η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αγωνίστηκε 29 λεπτά και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη απέναντι σε μια Ιταλία που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής: