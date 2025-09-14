EuroBasket 2025: Η Εθνική κατέκτησε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, το πρώτο μετά από 16 χρόνια.

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, όταν στο EuroBasket 2009 η γαλανόλευκη είχε κατακτήσει επίσης το χάλκινο.

Συνολικά η Ελλάδα έχει πλέον έξι μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά του 1949, του 1987, του 1989, του 2005 και του 2009.