EuroBasket 2025: Η Ισπανία φρέναρε την Κύπρο, αλλά όχι τον ενθουσιασμό της

Προπόνηση ήταν για την Ισπανία ο αγώνας με την Κύπρο (91-47), το βράδυ της Κυριακής (31/8) στη Λεμεσό.

Η Κύπρος συνεχίζει να ζει το όνειρο του EuroBasket 2025, παρά την κούραση και τις ήττες. Μετά τις αναμετρήσεις με Βοσνία και Ελλάδα, η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη γνώρισε τρίτη ήττα, αυτή τη φορά από την πανίσχυρη Ισπανία (47-91), μπροστά σε περισσότερους από 7.000 θεατές στο «Σπύρος Κυπριανού».

Όπως γράφει το SPORT24, ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ κυριάρχησε στη ρακέτα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής, κρατώντας φρέσκια την ομάδα του ενόψει των κρίσιμων αγώνων με Ιταλία και Ελλάδα.

Για την Κύπρο, ο Ντάραλ Γουίλις ήταν ο μόνος που έβαλε δύσκολα στην ισπανική άμυνα, με τους Ηλιάδη και Χριστοδούλου να δίνουν καλά διαστήματα. Αντίθετα, ο Φίλιππος Τίγκας έμεινε μακριά από τον συνηθισμένο του ρυθμό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκεντβίλας, Πέσιτς, Στράουμπε

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47