Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα Ελλάδας – Τουρκίας

Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε για την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία το βράδυ της Παρασκευής αντιμετωπίζει την Τουρκία στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Στη μάχη της φάσης των “4” του Eurobasket 2025 μπαίνει σήμερα, Παρασκευή (12/9), η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζοντας την Τουρκία, στη Ρίγα της Λετονίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδικεί μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπει ήδη έτσι στη ζώνη των μεταλλίων. Υπενθυμίζεται πως, η τελευταία φορά που η Εθνική έφυγε από μια μεγάλη διοργάνωση με… γεμάτα χέρια ήταν πριν 16 χρόνια. Τότε, στο Εurobasket του 2009 της Πολωνίας, η γαλανόλευκη αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία, για να κερδίσει στον μικρό τελικό την Σλοβενία και να πάρει την τρίτη θέση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η γαλανόλευκη αναμένεται να παραταχθεί πάνοπλη, καθώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Το μοναδικό ερωτηματικό βρίσκεται στο στρατόπεδο της Τουρκίας, όπου ο Τζέντι Όσμαν δεν έλαβε μέρος στις τελευταίες προπονήσεις, με τη συμμετοχή του να κρίνεται «την ώρα του αγώνα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αταμάν. Θυμίζουμε ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, όταν έπειτα από προσπάθειά του να ανακόψει τον Πονίτκα, εκείνος έπεσε πάνω του.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Γερμανία κοντράρεται με τη Φινλανδία, επίσης για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Τη μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία (21:00), όπως και τον αγώνα Γερμανία-Φινλανδία (17:00), θα μεταδώσουν η ΕΡΤ (ΕΡΤ1) και η NOVA (Novasports Start).

Σπανούλης: “Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο EuroBasket, είναι ο MVP”

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις Αταμάν για τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έστειλε δυναμικά το δικό του μήνυμα για την μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όμως δεν έμεινε μόνο στον προπονητή των Τούρκων.

Για τον σπουδαίο ημιτελικό: “Προχωράμε, βελτιωνόμαστε, είναι ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στο ταξίδι μας στο EuroBasket. Θα είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Ξέρετε τα πάντα για την Τουρκία, τους παίκτες-κλειδιά και πώς παίζουν. Είναι ένα παιχνίδι που σε οδηγεί στον τελικό, η πιο έτοιμη ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει”.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν: “Πιστεύω πως σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο EuroBasket. Είναι ο MVP της διοργάνωσης. Έχουμε πολύ έμπειρους παίκτες, όπως και η Τουρκία. Θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι”.

Για την ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα: “Δεν είναι τι θέλω να περάσω. Είναι στάση ζωής. Όπως έχω πει, δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, ούτε θα πετάξουμε στον ουρανό μια νίκη. Θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, είμαστε στο σωστό τάιμινγκ και πιστεύω πως είμαστε η ομάδα που ίσως έχει βελτιωθεί περισσότερο από όλες μέσα στο τουρνουά.

Και από το πώς ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας και πού έχουμε φτάσει, γιατί παίζουμε καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θεωρώ κι εγώ και τα παιδιά ότι η συγκέντρωση και η ταπεινότητα είναι το πιο σημαντικό”.

Για το αν έχει να μεταδώσει κάτι στους παίκτες του από την εμπειρία ενός ημιτελικού EuroBasket: “Δεν υπάρχουν μυστικά. Η ομάδα είναι έτοιμη πνευματικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με τη Λιθουανία, είτε με την Τουρκία, εμείς αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα τα παιχνίδια και την ίδια προετοιμασία κάνουμε.

Σίγουρα μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο, ανοίγει η όρεξη. Η ομάδα είναι απελευθερωμένη σε σχέση με το πώς ήταν και αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμη καλύτερα, γιατί πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερα στα παιχνίδια που έρχονται”.

Για το “ένα παιχνίδι ακόμη” που είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: “Για μένα είναι ευλογία να έχω έναν παίκτη όπως ο Γιάννης, όπως και τον Σλούκα και τον Παπανικολάου. Είναι ευλογία να έχω τόσο έμπειρα παιδιά, που να παρακινούν τους πάντες, να ανάβουν τη σπίθα.

Βλέπετε ότι όλα τα παιδιά είναι διψασμένα, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πείνα που έχουν και την προσπάθεια που κάνουν. Ο καθένας δίνει το 100% της συγκέντρωσης και της προσπάθειας. Γι’ αυτή την πείνα και τη δίψα έχει αγαπήσει ξανά ο Έλληνας την Εθνική ομάδα”.

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων στον ημιτελικό: “Είναι πάρα πολύ σημαντικό, άπαξ και πεις ότι ‘τώρα έχω ομαδάρα’, είναι εύκολο να χάσεις το δρόμο σου και δεν υπάρχει γυρισμός μετά”.