EuroBasket 2025: Ο Σλούκας “σέρβιρε” και ο Γιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά απέναντι στη Γεωργία

Βίντεο με την πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα ανάμεσα στην Γεωργία και την Ελλάδα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει δυνατά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέγραψε την πιο θεαματική στιγμή του πρώτου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία, για την τρίτη αγωνιστική του EuroBasket 2025. Μετά από μια μαγική ασίστ του Κώστα Σλούκα, ο ηγέτης των Μπακς πάτησε δυνατά και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Γεωργίας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Greek Freak πήρε θέση πάνω από τον Γκιόργκι Σερμαντίνι και ολοκλήρωσε το άλεϊ-ουπ, ξεσηκώνοντας το γήπεδο.

Η ίδια η FIBA ανέβασε το highlight στα social media, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Το πόσο εύκολα κάνει ο Γιάννης τα πράγματα, συνεχίζει να με σοκάρει».