EuroBasket 2025, όλα τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής: Έτσι παίρνει η Εθνική μας την πρώτη θέση

Η Εθνική δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βοσνία. Τι σημαίνει αυτή η ήττα για τη γαλανόλευκη.

Η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε από τη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025. Τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την υπόθεση πρωτιάς του Group C.

Καταρχάς ας ξεκαθαρίσουμε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κρατά ακόμη την τύχη στα χέρια του για την πρώτη θέση. Ό,τι και να κάνει η Ισπανία στο αποψινό παιχνίδι με την Ιταλία, η Ελλάδα με νίκη επί της ρόχα την τελευταία αγωνιστική κατακτά την πρωτιά.

Συνεπώς, όπως αναφέρει το Sport24.gr, τα πράγματα για την υπόθεση της πρώτης θέσης είναι απλά. Η Εθνική χρειάζεται νίκη, για να καταλάβει αυτόματα την κορυφή του ομίλου.

Το σημερινό πρόγραμμα του Group C

Ελλάδα – Βοσνία 77-80

18:15, Κύπρος – Γεωργία

21:30, Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως υπόθεση εργασίας ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε και θα τερματίσουμε 4οι

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2(+6)

Ιταλία 3-2 (+9)

Βοσνία 3-2 (-14)