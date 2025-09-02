Ελλάδα-Βοσνία 77-80: Λύγισε χωρίς τον Γιάννη η Εθνική- “Ζωντανή” η πρωτιά

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική ηττήθηκε με 80-77 από τη Βοσνία στη Λεμεσό για το Ευρωμπάσκετ του 2025. Στο παιχνίδι με την Ισπανία θα κριθεί η πρωτιά του ομίλου.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός αγώνα εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο, περιμέναμε ότι η Εθνική θα δεχθεί αντίσταση από τη Βοσνία. Τελικά, η εικόνα των αντιπάλων της Ελλάδας στην τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025 ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που είχαν δείξει μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Οπως υπογραμμίζει το Sport24.gr, η ομάδα του Άντις Μπετσίραγκιτς πήρε την νίκη με 80-77, με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να ηγείται και με τους Τζον Ρόμπερσον – Έντιν Άτιτς να τον ακολουθούν. Οι Βόσνιοι έπαιξαν με τρομερή ένταση, με δυναμισμό, είχαν την αποφασιστικότητα που έλειψε από την Ελλάδα και το βαρύ κορμί στη ρακέτα που έκανε τη διαφορά.

Η Ελλάδα, από την άλλη, είχε και πάλι τεράστιο πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ με αποτέλεσμα να δώσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους της. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Σπανούλης έψαχνε, αλλά δεν έβρισκε παίκτη να απειλήσει με συνέπεια στην επίθεση, με αποτέλεσμα η Εθνική να γνωρίσει την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση και να κινδυνεύει πλέον να πέσει ακόμη και στην τέταρτη θέση του ομίλου.

Τρελή η ατμόσφαιρα στο Σπύρος Κυπριανού, με Έλληνες και Βόσνιους να έχουν συνεχείς αντεγκλήσεις, χωρίς πάντως να συμβεί κάτι τρομερό. Έξι άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν ελληνική σημαία αποβλήθηκαν.

Επόμενος και τελευταίος αντίπαλος της Ελλάδας η Ισπανία, το βράδυ της Πέμπτης (4/9 στις 21:30), αφού προηγουμένως η Βοσνία θα έχει αντιμετωπίσει τη Γεωργία (15:00) και η Κύπρος την Ιταλία (18:15).

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ, Μήτογλου άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, που είδε τον βασικό του σούτινγκ γκαρντ να κάνει σπουδαία δουλειά στην εκτέλεση (13-5 στο 4′) και την Εθνική να κρατάει μια καλή απόσταση μέχρι το τέλος της περιόδου (25-19) στην οποία η Ελλάδα είχε κάνει καλή δουλειά, αλλά είχε και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Οι ενοχλήσεις του Παπανικολάου στη μέση ήταν ένα θέμα, την ώρα που ο Θανάσης πλημμύριζε με ενέργεια το παρκέ του Σπύρος Κυπριανού κι ο Σλούκας έφτιαχνε για το 34-21 στο 12′. Οι Βόσνιοι δεν ήταν στο ματς, όμως μετά από το timeout απάντησαν με σερί 0-18 για να περάσουν μπροστά με πέντε (34-39), πριν ο Σλούκας σκοράρει τρίποντο και σπάσει το εκπληκτικό τους ξέσπασμα. Το 38-44 του ημιχρόνου χτυπούσε άσχημα στο μάτι και το πρόβλημα στο ριμπάουντ ήταν και πάλι μεγάλο.

Κι ενώ όλοι περίμεναν την αντίδραση της Ελλάδας στο ξεκίνημα του β’ μέρους, η Βοσνία (χωρίς τον Νούρκιτς στην πεντάδα της) πήγε στο +13 (41-53 στο 23′) και έδειξε ότι δύσκολα θα χάσει αυτό το ματς. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο ανέβαιναν τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα και η ένταση στο παρκέ, με τον Σλούκα να κόβει σουτ αντιπάλου του στο τέλος της τρίτης (52-61) και να αφήνει το ματς ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.

Οι Βόσνιοι είχαν διαφορετική άποψη. Μπήκαν στην τέταρτη με 5-0 για το 52-66 στο 31′, κράτησαν την Ελλάδα σε απόσταση και όταν ο Νούρκιτς έβαλε το καλάθι για το 69-76, κλείδωσαν το αποτέλεσμα μέσα σε μία τρελή ατμόσφαιρα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Τολιόπουλος 8 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Σλούκας 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 5 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Θ. Αντετοκούνμπο 4 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 9 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο)

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 18 (6/12 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Ρόμπερσον 18 (2/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλανάγκιτς, Άτιτς 15 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκέγκιτς 5 (1), Πέναβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7 (6 ριμπάουντ)