EuroBasket 2025: Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη στην Εθνική Ελλάδας

Ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα στην Εθνική Ελλάδας μία ημέρα πριν την πρεμιέρα της στο EuroBasket 2025.

Μία ημέρα πριν την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025, ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα στην ομάδα, στηρίζοντας την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Νίκος Γκάλης που ηγήθηκε στην πρώτη κατάκτηση EuroBasket από την Ελλάδα το 1987, με μια ανάρτηση στο Twitter έκανε γνωστή την στήριξή του στην Εθνική Ομάδα.

Το μήνυμα του Γκάλη

“Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας 🇬🇷 είναι η Ομάδα μας”.