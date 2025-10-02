Europa League: Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD και LIVE από το SPORT24) στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της φάσης ομίλων του Europa League.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας. Σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού προχώρησε σε τρεις αλλαγές, με τους Κώτσιρα, Τουμπά και Ζαρουρί να παίρνουν τις θέσεις των Καλάμπρια, Ινγκασον και Τζούριτσιτς αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, από τους παίκτες που είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός λόγω τραυματισμού παραμένουν οι Ντέσερς και Πελίστρι. Επίσης, ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στους Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, Μαντσίνι και Γεντβάι, οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι.