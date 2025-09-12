Γερμανία-Φινλανδία 98-86: Σρούντερ και Βάγκνερ έστειλαν την πρωταθλήτρια κόσμου στον τελικό

Ο Φραντς Βάγκνερ έβαλε τις βάσεις στο πρώτο μέρος και ο Ντένις Σρούντερ πήρε τη σκυτάλη στο δεύτερο, για να επικρατήσει η Γερμανία της Φινλανδίας με 98-86 και να προκριθεί στον τελικό του EuroBasket 2025 στη Ρίγα.

Ήταν το φαβορί και το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) η Γερμανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά.

Νίκησε με 98-86 την Φινλανδία, την έστειλε στον μικρό τελικό και πηγαίνει εκείνη στον μεγάλο, το βράδυ του Σαββάτου (14/9 στις 21:00), για να διεκδικήσει ως πρωταθλήτρια κόσμου τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr o Ντένις Σρούντερ έκανε τρομερά πράγματα στο σκοράρισμα, στη δημιουργία, ακόμα και στην άμυνα, έπαιξε με τρομερό πείσμα, φυσικά πήγε για ακόμα μία φορά σε πολύ trash-talking αλλά και πάλι το υποστήριξε. Ο Φραντς Βάγκνερ τον ακολούθησε, το βράδυ που η Γερμανία δεν είχε πέρα από τον Γιοχάνες Φόγκτμαν, ούτε τον Γιούστους Όλατς.

Η ομάδα του Ιμπραχίμαγκιτς θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το δεύτερο EuroBasket της ιστορίας της, 32 χρόνια μετά από εκείνο που πανηγύρισε το 1993 στο Μόναχο.

Η Φινλανδία, από την άλλη, θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ελλάδα ή την Τουρκία. Ο Λάσι Τουόβι είδε τον Ολίβιε Ενκαμουά να κάνει τεράστιο step-up για να βοηθήσει τον Λάουρι Μάρκανεν, όμως αυτή τη φορά οι υπόλοιποι δεν ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση για να ζορίσουν τη Γερμανία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τ. Ντα Σίλβα 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βάγκνερ 22 (3/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 10 (11 ριμπάουντ), Σρούντερ 26 (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 5 λάθη), Τίμαν 5, Ομπστ 7 (2/7 τρίποντα)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σάλιν (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ενκαμουά 21 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 12 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βάλτονεν 6, Μαξούνι 9 (1/7 τρίποντα), Μάρκανεν 16 (4/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Μούρινεν 12 (3/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1)