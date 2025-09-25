Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Πράσινη θύελλα με τεσσάρα και χατ τρικ του μάγου Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός φόρεσε το καλό ευρωπαϊκό κοστούμι του στην Βέρνη και ισοπέδωσε με 4-1 την Γιουνγκ Μπόις καθοδηγούμενος από έναν ασταμάτητο Ζαρουρί (χατ-τρικ), για να αρχίσει με θριαμβευτικό τρόπο την παρουσία του στην League Phase του Europa League.

O Παναθηναϊκός προβληματίζει στην εκκίνησή του στην Stoiximan Super League όπου αγνοεί ακόμη τη χαρά της νίκης στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, όμως αυτή η ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Βέρνη…

Τουναντίον, το σύνολο που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης στο στάδιο Βάντκροφτ απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις το βράδυ της Τετάρτης (25/9) ήταν χάρμα ειδέσθαι το οποίο μασούσε σίδερα όπως γράφει το SPORT24, για να καταπιεί τους δύσμοιρους Ελβετούς μέσα στο σπίτι τους και να φτάσει σε έναν υπερήφανο θρίαμβο με 4-1 στην πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League.

Το ματς

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με οκτώ αλλαγές στην ενδεκάδα σε σύγκριση με το αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο και οι πράσινοι από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης έδειξαν ισχυρή θέληση και τεράστια αποφασιστικότητα για να αφήσουν πίσω την άσχημη εκκίνηση στην Stoiximan Super League.

Από μία εξαιρετική συνεργασία των Τετέ και Κώτσιρα είχαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία στο 2ο λεπτό με τον Σβιντέρσκι, με την Γιουνγκ Μπόις να “απαντάει” στο 6′ με το χαμένο τετ α τετ του Μάλες απέναντι στον Λαφόν αλλά τον Παναθηναϊκό να παίρνει στη συνέχεια τα ηνία και να την “σφυροκοπάει” αλύπητα, τιμωρώντας κάθε αμυντική της αδυναμία.

Το πρώτο χτύπημα ήρθε στο 10ο λεπτό, με τον εξαιρετικό στο πρώτο μέρος Ζαρουρί να βγάζει τη σέντρα από τα αριστερά και τον Τετέ να κάνει το πρώτο σουτ, με τον Σβιντέρσκι να τσιμπάει τη μπάλα και με ένα top-class τελείωμα να την στέλνει στη δεξιά γωνία της αντίπαλης εστίας (0-1).

Το γκολ αυτό γέμισε με αυτοπεποίθηση την ελληνική ομάδα και στο 13′ ήρθε και δεύτερο γκολ, μέσα από στατική φάση. Ο Ρενάτο Σάντσες εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζαρουρί μετά από αποτυχία των Ελβετών να απομακρύνουν, για να περάσει τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Κέλερ με συρτό δεξί σουτ και να γράψει το 2-0.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ζαρουρί με το τριφύλλι στο στήθος όμως δεν έμεινε εκεί αφού στο 19′ προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στην πράσινη κερκίδα. Ο Μπακασέτας δοκίμασε ένα από τα γνωστά φαρμακερά σουτ του εκτός περιοχής και ο Κέλερ απέκρουσε ασταθώς, με τον Ζαρουρί να ακολουθεί ως τρέιλερ και να γράφει το 3-0 με πλασέ στην κίνηση από πλάγια θέση.

Η Γιουνγκ Μπόις βρέθηκε με την πλάτη στα σχοινιά θυμίζοντας τον πυγμάχο που είχε μετατραπεί σε σάκο του μποξ από έναν ανώτερο αντίπαλο, ωστόσο στο 25′ μπόρεσε να ξεγλιστρήσει κα να δώσει και εκείνη ένα χτύπημα εκμεταλλευόμενη διαδοχικά λάθη στην πράσινη άμυνα.

Μετά από κάθετη πάσα στην καρδιά της άμυνας των πρασίνων οι Σάντσες και Ζαρουρί ολιγώρησαν και ο Τζάνκο δεν έχασε την ευκαιρία, για να μπει σφήνα και να κάνει το διαγώνιο σουτ και να νικήσει τον Λαφόν που είχε πολύ άσχημη τοποθέτηση (1-3).

Στο 28ο λεπτό ο Σβιντέρσκι είχε καλή ευκαιρία και για τέταρτο γκολ, με τη συνέχεια να βρίσκει όμως την Γιουνγκ Μπόις να ανεβάζει την πίεσή της και να δημιουργεί 2-3 καλές ευκαιρίες για να μειώσει ακόμη περισσότερο.

Οι πράσινοι στο τελευταίο χρονικό κομμάτι του πρώτου μέρους δεν μπόρεσαν να κρατήσουν μπάλα και κλείστηκαν στα καρέ τους, με τους Μοντέιρο και Μάλες να έχουν κλασικές φάσεις για γκολ αλλά να αστοχούν, επιτρέποντας στον Παναθηναϊκό να κρατήσει το προβάδισμα των δύο γκολ ως το φινάλε που βρήκε τις δύο ομάδες να έχουν συνολικά 24 τελικές προσπάθειες (13-11) και 0.85 xgoals αμφότερες.

Με τις ενδεκάδες που άρχισαν το ματς μπήκαν και στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες, με την Γιουνγκ Μπόις να μπαίνει ορμητικά στα πρώτα λεπτά αλλα τον Παναθηναϊκό να αμύνεται εξαιρετικά και να βγάζει με άνεση το πρώτο δεκάλεπτο, για να απειλήσει μάλιστα πρώτος, στο 56ο λεπτό, με το άστοχο διαγώνιο σουτ του Κώτσιρα.

Λίγα λεπτά ήταν η σειρά του Μπακασέτα να “φοβίσει” τους Ελβετούς με επικίνδυνο σουτ, με τον Τζόρτζιο Κοντίνι να κάνει τις πρώτες του αλλαγές στο 65ο λεπτό (τρεις μαζεμένες) για να παίξει τα τελευταία του χαρτιά αλλά τον Παναθηναϊκό να βροντοφωνάζει “game over” στο 68ο λεπτό.

Τότε που οι Τετέ και Κώτσιρας συνδυάστηκαν εξαιρετικά και ο δεύτερος έβγαλε μαγική σέντρα στην καρδιά της άμυνας των Ελβετών, με τον Ζαρουρί να πιάνει το σουτ στην κίνηση με το δεξί και να γράφει το 4-1 για την ομάδα του με δικό του εκπληκτικό χατ-τρικ.

Λίγα λεπτά αργότερα ο μαγικός Μαροκινός έγινε αλλαγή για να πάρει το ζεστό χειροκρότημα των πράσινων οπαδών στις εξέδρες, με τους συμπαίκτες του που έμειναν στο χορτάρι να παίρνουν τον έλεγχο και να μην επιτρέπουν ούτε λεπτό στους αντιπάλους τους να ελπίζουν έστω σε ένα γκολ που θα αναθέρμαινε τις όποιες ελπίδες για κάποιο θαύμα.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ: Κέλερ, Τζάνκο (77′ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χατζάμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς (67′ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (66′ Κόλεϊ), Μπεντιά (66′ Κόρντοβα), Φάσναχτ (77′ Πεχ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Σιώπης, Σάντσες (77′ Τσιριβέγια), Τετέ (77′ Καλάμπρια), Σβιντέρσκι (70′ Ντέσερς), Ζαρουρί (71′ Κυριακόπουλος)