H συγκινητική ανάρτηση του ΠΑΟΚ για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη

Συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από το τραγικό αυτοκινητικό δυστύχημα στα Τέμπη που έκοψε το νήμα της ζωής σε 6 φίλους του ΠΑΟΚ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να μην ξεχνάει ποτέ εκείνη την αποφράδα ημέρα.

Ήταν 4 Οκτωβρίου 1999, πριν από ακριβώς 26 χρόνια, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα (1-1) έχοντας τη συμπαράσταση των φίλων του στην Αθήνα και το ταξίδι της επιστροφής να κόβει άδικα και πρόωρα το νήμα της ζωής για έξι οπαδούς του Δικεφάλου.

Λίγα χιλιόμετρα πριν περάσει από τα Τέμπη, το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 77 οπαδοί των ασπρόμαυρων, οι περισσότεροι εκ των οποίων μέλη του Σ.Φ. ΠΑΟΚ Κορδελιού, έπεσε πάνω σε διερχόμενο φορτηγάκι και ανατράπηκε, με τη σύγκρουση να σκορπάει το θάνατο σε έξι φίλους της ομάδας καθώς και στον οδηγό του άλλου οχήματος.

Χαράλαμπος Ζαπουνίδης ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος ετών 17, και Κυριάκος Λαζαρίδης ετών 17.

Αυτά ήταν τα θύματα τα οποία δεν ξεχνάει ποτέ η οικογένεια του Δικεφάλου, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να προχωράει το πρωί του Σαββάτου σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση, όπως γράφει το SPORT24.

“Δεν γύρισαν ποτέ. Δεν έφυγαν ποτέ από κοντά μας. Στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, στα γέλια μας, στα δάκρυα μας. Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη… Αθάνατοι…

04.10.1999 | Αδέρφια ζείτε!”.