Η Γερμανία νίκησε ξανά τη Σλοβενία με μπροστάρη τον Σρούντερ

Η Γερμανία επιικράτησε ξανά της Σλοβενίας με 80-70, έχοντας αυτή τη φορά τον Ντένις Σρούντερ στην σύνθεσή της, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του αγώνα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γερμανός σταρ τελείωσε το ματς με 18 πόντους, αν και άστοχος (2/7 δίποντα, 3/11 τρίποντα), αλλά και 6 ασίστ. Ακολούθησε ο Φραντς Βάγκνερ με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Μάοντο Λο και Φραντς Βάγκνερ δεν αγωνίστηκαν για την ομάδα του Μουμπρού.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, όπως ήταν γνωστό, δεν αγωνίστηκε για τους Σλοβένους, οι οποίοι είχαν τον Χρόβατ ως πρώτο σκόρερ με 15 πόντους (2/4 τρίποντα).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 42-30, 57-60, 80-70