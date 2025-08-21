Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάδ Ντε Τσίλε: Το χρονικό των αιματηρών επεισοδίων

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στον αγώνα μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ Ντε Τσίλε στο πλαίσιο του Copa Sudamericana.

Αυτό που έμοιαζε να είναι ένας απλός αγώνας μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ Ντε Τσίλε, εξελίχθηκε σε πρωτοφανής εκδηλώσεις βίας και βαρβαρότητας ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων το βράδυ της Τετάρτης (20/08) στην Αργεντινή.

Όπως αναφέρει το SPORT24, όλα ξεκίνησαν από το πάνω διάζωμα του γηπέδου, με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να σπάνε τις τουαλέτες, να βάζουν φωτιά σε καθίσματα και να εκτοξεύουν οτιδήποτε έβρισκαν στο διάβα τους. Μάλιστα ένας εξ αυτών έχει βιντεοσκοπηθεί να πετάει βόμβα κρότου- λάμψης.

Το ματς σταμάτησε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως αφού οι οπαδοί των Χιλιανών δεν δέχθηκαν να εκκενώσουν το γήπεδο, αφότου έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις από τα μεγάφωνα, η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει, με τους οπαδούς των Αργεντινών να αρχίζουν να ανταποδίδουν.

Από το σημείο εκείνο και μετά, ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό, με τους φιλοξενούμενους να περικυκλώνονται και να χτυπιούνται με καδρόνια και άλλα αντικείμενα. Πολλούς τους ξεγύμνωσαν, κρεμώντας τα ρούχα τους ως λάβαρα στους φράχτες και άλλους τους άφησαν λιπόθυμους μέσα στα αίματα.

Όταν τελικά ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει το ματς, η ένταση μεταφέρθηκε έξω και γύρω από το γήπεδο. Πολλοί φίλαθλοι της Ιντεπεντιέντε έψαξαν μετά από αυτό το γεγονός καταφύγιο μέσα στο γήπεδο, ενώ πολλοί παίκτες έψαχναν να βρουν τις οικογένειες τους, για να διαπιστώσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγές από την Αργεντινή αναφέρουν ότι υπήρξαν πάρα πολλοί τραυματίες και συλληφθέντες, ενώ μέχρις στιγμής οι ίδιες αναφορές δεν κάνουν λόγο για νεκρούς. Πολλοί επίσης κάνουν λόγο για έλλειψη ασφάλειας και αδράνεια της αστυνομίας.