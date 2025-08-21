Σοβαρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε: Αναφορές για νεκρούς, σοκαριστικά βίντεο

Απίστευτης βιαιότητας επεισόδια στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε για το Sundamericana. Υπάρχουν αναφορές για τρεις νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, έναν ακόμη οπαδό να παλεύει για τη ζωή του και εκατοντάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με το SPORT24, τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε, οι οποίοι συνέχισαν την επίθεσή τους με αντικείμενα, κατέστρεψαν χώρους του γηπέδου.

Τα σοβαρά επεισόδια, όμως, έγιναν κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ, όταν το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά στις αρχές του β’ ημιχρόνου.

Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.