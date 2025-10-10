Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Η Εθνική έκανε το 2 στα 2 στα προκριματικά του Euro

Η Εθνική Ελπίδων κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία, λυγίζοντάς την με 3-2 με ανεπανάληπτη εκτός έδρας εμφάνιση, με την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να πετυχαίνει δεύτερη σερί νίκη στα προκριματικά του Euro 27, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του 6ου ομίλου.

Η Εθνική Ελπίδων πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της απέναντι στη πανίσχυρη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027, με το ταλαντούχο και μαχητικό σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη να μην πτοείται από την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και να πανηγυρίζει μαγικό διπλό (3-2) χάρη σε “χρυσό” γκολ του Ράλλη.

Λυγίζοντας λοιπόν την δευτεραθλήτρια Ευρώπης, όπως μεταδίδει το SPORT 24, η Ελλάδα έκανε το “2 στα 2”, ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με έξι βαθμούς.

Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής έχει οριστεί για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου (17:00), όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετονία εκτός έδρας.

Το ματς

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη αιφνιδίασε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης την αντίπαλό της, πιέζοντάς την πολύ και βρίσκοντας εν τέλει δύο τέρματα σε διάστημα δύο λεπτών.

Την αρχή έκανε στο 13′ ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, έπειτα από υποδειγματική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, με τον παίκτη να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά μέσα στην καρδιά της περιοχής, ύστερα από κεφαλιά-πάσα του Καλογερόπουλου.

Προτού ακόμη συνέλθουν οι γηπεδούχοι από το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν, η γαλανόλευκη “χτύπησε” ξανά στο αμέσως επόμενο λεπτό, παγώνοντας το στάδιο.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τζίμας πίεσε ψηλά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, που έκανε ανοικτό κοντρόλ, με τον επιθετικό της Μπράιτον να κλέβει την μπάλα και να σκοράρει από ψηλά, γράφοντας από κοντά το 0-2.

Μετά το εκρηκτικό πρώτο τέταρτο, η Ελλάδα συνέχισε να ασκεί πολλή πίεση στους γηπεδούχους, εμποδίζοντάς τους από το να φτιάξουν οργανωμένες επιθέσεις και υποχρεώνοντάς τους σε λάθη. Από την πλευρά της, η Γερμανία επιχείρησε να βρει λύση απέναντι στο γαλανόλευκο “τοίχος”, δοκιμάζοντας αρκετά σουτ εκτός περιοχής.

Αφότου προηγήθηκαν ορισμένες αποτυχημένες, τα Πάντσερ απείλησαν πραγματικά στο 45+1′, με τον Βάιπερ να κάνει αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή κεφαλιά ψαράκι, στέλνοντας, ωστόσο, την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Μπότη.

Οι παίκτες του Ταουσιάνη κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια, προηγούμενοι με δύο τέρματα. Εντούτοις στο δεύτερο ημίχρονο η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη για τους φιλοξενούμενους, που δέχθηκαν γκολ στο 54ο λεπτό.

Αρχικά, ο Μπότης απέκρουσε το πλασέ του Ελ Μάλα, όμως στην επαναφορά ο Νταμάρ με διαγώνιο σουτ κατάφερε να μειώσει σε 1-2.

Μάλιστα, πέντε λεπτά αργότερα τα Πάντσερ έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, καθώς ο Ρότε σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά στο 58′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπίσοφ.

Βέβαια, η γαλανόλευκη δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 81′ ο Ράλλης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με πολύ ωραίο συρτό σουτ. Το 3-2 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος, ανεβαίνοντας στην κορυφής του ομίλου της.

Γερμανία: Ζάιμεν, Ούλριχ, Μοργκάλα, Μπλανκ, Ρότε, Ασέκο Νκιλί, Μπίσοφ, Νταμάρ, Βάνερ, Τρεσόλντι, Βάιπερ

Ελλάδα: Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κοντούρης, Γκούμας, Χ. Κωστούλας, Τζίμας, Πνευμονίδης

Υπενθυμίζεται, πως η Εθνική Ελπίδων συμμετέχει στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας, μαζί με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.