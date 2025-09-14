Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Ο Τετέι ισοπέδωσε τους πράσινους

Ο Τετέι συνέβαλε στη μεγάλη νίκη της Κηφισιάς με 3-2 στο Πανθεσσαλικό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ανατροπές, η Κηφισιά πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με 3-2 στο Πανθεσσαλικό, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέι, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «πρασίνων» και πέτυχε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, βυθίζοντας παράλληλα τον Παναθηναϊκό σε αγωνιστική κρίση.

Όπως γράφει το SPORT24, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 7’ ο Τετέι, μετά από κόντρα, πλάσαρε ιδανικά για το 1-0. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, κερδίζοντας πέναλτι στο 12’ μετά από χρήση VAR, με τον Σβιντέρσκι να εκτελεί ψύχραιμα και να ισοφαρίζει. Οι «πράσινοι» πίεσαν για την ανατροπή, όμως οι ευκαιρίες του Μαντσίνι και του Τζούριτσιτς δεν βρήκαν στόχο.

Το δώρο του Ραμίρες και η απάντηση

Στο 53’, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ραμίρες. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχασε την μπάλα και ο Σβιντέρσκι από κοντά έκανε το 1-2 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμα ως το 79’, όταν ο εκπληκτικός Τετέι πέρασε όλη την άμυνα, σέρβιρε στον Παντελίδη κι εκείνος ισοφάρισε σε 2-2.

Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα τελειώσει ισόπαλο, αλλά στις καθυστερήσεις ο Τετέι δημιούργησε ξανά τη φάση. Ο Ντραγκόβσκι σταμάτησε το πλασέ του, όμως ο Σόουζα πήρε το ριμπάουντ και με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Κηφισιά μια ιστορική νίκη.

Ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές (μία ισοπαλία, δύο ήττες) και δείχνει να ξεκινά τη χρονιά με βαρύ κλίμα, ενώ η Κηφισιά έδειξε ότι ήρθε στη Super League για να αφήσει το αποτύπωμά της.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (70′ Έμπο), Ρούμπεν (69′ Ντίας), Βιγιαφάνιες (83′ Πέτκοφ), Πόμπο, Αντονίσε (83′ Σμπώκος), Παντελίδης, Τετέι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (83′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87′ Πάντοβιτς), Μπακασέτας (67′ Τσέριν) , Σάντσες, Μαντσίνι (83′ Ζαρουρί), Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι (67′ Ντέσερς).