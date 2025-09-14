Κουτσούμπας για νίκη Εθνικής: “Έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον”

Το συγχαρητήριο μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα για την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

«Πολλά συγχαρητήρια στην “επίσημη αγαπημένη” εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο», γράφει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025.

Και συνεχίζει «Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό».