Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γράφει ιστορία ξανά, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Στα 40 του χρόνια, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στον τομέα των οικονομικών.

Η περιουσία του Ρονάλντο ξεπερνά το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (1,19 δισ. ευρώ), καθιστώντας τον τον πλουσιότερο αθλητή στον κόσμο. Παράλληλα, η επιτυχία του στο ποδόσφαιρο ενισχύεται από τις πολλές οικονομικές συμφωνίες που έχει συνάψει, όπως η χρυσή συμφωνία με την Αλ Νασρ και τη Σαουδική Αραβία, ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και από τις πολυετείς συνεργασίες του με μεγάλες εταιρείες όπως η Nike και η Armani.

Όπως γράφει το SPORT24, η ετήσια αμοιβή του ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια πριν από φόρους, ενώ με την ανανέωση του συμβολαίου του στην Αλ Νασρ εξασφαλίζει και ποσοστό 15% στην ομάδα. Η συνολική του αμοιβή από μισθούς, μπόνους και χορηγίες, για την περίοδο 2022-2023, ξεπέρασε τα 550 εκατομμύρια δολάρια.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Ρονάλντο έχει επενδύσει σε διάφορους τομείς, όπως τα μέσα ενημέρωσης και τη μόδα, ενώ το brand του CR7 έχει επεκταθεί σε ξενοδοχεία, αρώματα και fitness. Επίσης, έχει αναπτύξει τη δραστηριότητά του σε διεθνή κλίμακα, με σημαντικές επενδύσεις στην Medialivre, την ιδιοκτήτρια εταιρεία των μέσων CMTV, Record και Sábado.

Στην Πορτογαλία, ο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός πολυτελούς σπιτιού αξίας 28 εκατομμυρίων λιρών στην πορτογαλική Ριβιέρα, ενώ διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή αυτοκινήτων αξίας 18 εκατομμυρίων λιρών, με κορυφαίο τη Bugatti Centodieci αξίας 8,5 εκατομμυρίων λιρών. Επιπλέον, απέκτησε το 2024 ένα νέο ιδιωτικό jet αξίας 61 εκατομμυρίων λιρών.

Παρά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία του στον οικονομικό τομέα, ο Ρονάλντο παραμένει αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο και, κατά τη διάρκεια της βράβευσής του με το βραβείο Prestige στο πορτογαλικό ποδοσφαιρικό γκαλά, δήλωσε πως αν μπορούσε, θα έπαιζε μόνο για την Πορτογαλία, αφού για εκείνον είναι το απόλυτο για κάθε ποδοσφαιριστή.

Ο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζουν να είναι σε οικονομικό ανταγωνισμό, με τον Πορτογάλο αυτή τη στιγμή να είναι μπροστά, κυρίως λόγω της μεταγραφής του στη Σαουδική Αραβία. Παρά τις εξελίξεις, η “μάχη των εκατομμυρίων” δείχνει να συνεχίζεται για τους δύο θρύλους του ποδοσφαίρου.

Με τη συνεχόμενη επιτυχία του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδεικνύει πως η πρόοδος και η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας και της αφοσίωσης στην τελειότητα.