Μίλτος Τεντόγλου: Στην 6η θέση στον τελικό της σειράς αγώνων στο Diamond League

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό της σειράς αγώνων στο Diamond League με άλμα στα 7,66μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν βρέθηκε σε καλή μέρα στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με καλύτερη επίδοση τα 7,66μ. μετά από τέσσερα άκυρα άλματα.

Όπως γράφει το SPORT24, τα δύο πρώτα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή ήταν άκυρα, ενώ στο τρίτο πέτυχε 7,66μ.

Η τέταρτη προσπάθεια ήταν και πάλι άκυρη, ενώ στην 5η άφησε το άλμα στα 6,48μ., μακριά από την καλύτερη επίδοσή του. Η τελευταία του προσπάθεια ήταν επίσης άκυρη.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ με άλμα στα 8,32μ.