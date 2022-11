Μουντιάλ 2022: Η FIFA επέβαλε στο Βέλγιο να αφαιρέσει τη λέξη "Love" στη δεύτερη φανέλα του

Η FIFA απαγόρευσε στις έξι χώρες να φορέσουν περιβραχιόνιο με μήνυμα στήριξης στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καθώς αποφάσισε να λανσάρονται διαφορετικά κοινωνικά μηνύματα σε κάθε φάση του Μουντιάλ 2022.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδόσφαιρου προχώρησε σε μια ακόμα απαγόρευση στην εθνική Βελγίου, δύο ημέρες πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι της στο τουρνουά με το Κατάρ. Συγκεκριμένα η δεύτερη εμφάνισή της είχε στο γιακά της ως επιγραφή τη λέξη "love", που σημαίνει αγάπη και συμπεριλαμβάνει το χρώμα του ουρανίου τόξου.

ADVERTISING

"Η λέξη «LOVE» πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι λυπηρό, αλλά η FIFA δεν μας άφησε άλλη επιλογή. Το υπόλοιπο της εμφάνισής μας παραμένει αμετάβλητο", δήλωσε ο Πίτερ Μποσέρ, γενικός διευθυντής της βελγικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στη βελγική εφημερίδα Nieuwsblad.

Το SPORT24 στο Μουντιάλ 2022

Το SPORT24 παίζει μόνο Μουντιάλ 2022 και σε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ! Δες αναλυτικα το Πρόγραμμα του Μουντιάλ και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ, Παρακολούθησε το Μουντιάλ live στο Matchcenter, κάνε εγγραφή στα push notifications του SPORT24 και στο Youtube κανάλι για να ενημερώνεσαι και να μη χάνεις καμία αθλητική στιγμή!

SPORT24 LIVE MUNDIAL SHOWS

Συντονιστείτε στις 4 καθημερινές εκπομπές του SPORT24 για το Μουντιάλ: Mundial Morning Show (10:00 - 10:30), Pame Stoixima Pre Game Show (11:30 - 12:00), The Show Must Go On (13:00 - 15:00), Game Night (22:45 - 00:15).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις