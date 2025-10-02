Νάπολι – Σπόρτινγκ 2-1: Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ εκτέλεσαν τους πορτογάλους του βασικού Ιωαννίδη

Η Νάπολι επικράτησε με 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Φώτη Ιωαννίδη να αγωνίζεται βασικός και για 67 λεπτά. Ο Χόιλουντ σκόραρε δύο φορές από ισάριθμες ασίστ του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Φώτη Ιωαννίδη στο αρχικό σχήμα της για πρώτη φορά και τον Γιώργο Βαγιαννίδη στον πάγκο δεν τα κατάφερε στο “Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα” απέναντι στη Νάπολι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ράσμους Χόιλουντ πέτυχε ντοπιέτα με δύο ασίστ του Κέβιν Ντε Μπρόινε, όπως γράφει το SPORT24. Οι δύο τους ουσιαστικά έκριναν ένα παιχνίδι που είχε συνολικά χαμηλό αριθμό ευκαιριών.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε 67 λεπτά στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με τους Πορτογάλους. Έδωσε μάχες, κέρδισε μονομαχίες, όμως δεν τροφοδοτήθηκε με τρόπο τέτοιο, ώστε να απειλήσει τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τις δύο ομάδες να μάχονται για να πάρουν τον έλεγχό του. Πολλά φάουλ και δυνατές μονομαχίες χωρίς όμως κάποια σημαντική στιγμή την πρώτη μισή ώρα αγώνα.

Μία μεγάλη στιγμή ήταν αρκετή για να ανοίξει το σκορ. Ο Ντε Μπρόινε έβγαλε με τη βοήθεια του Ανγκισά τη Νάπολι στην κόντρα. Πέρασε το κέντρο και σέρβιρε την μπάλα στον Χόιλουντ σε θέση τετ α τετ. Ο Δανός πλάσαρε σωστά και έκανε το 1-0 για τους Ιταλούς στο 36ο λεπτό.

Ιδανική αντεπίθεση και 1-0 για τη Νάπολι

Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, με τους γηπεδούχους να καρπώνονται αφενός την κάπως καλύτερη εικόνα τους στο πρώτο μέρος και αφετέρου τη μαεστρία του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές. Εκτός πέρασαν ο Τρινκάο που δεν δημιούργησε αρκετά στο πρώτο μέρος και ο Κατάμο. Τη θέση τους πήραν ο Σουάρες και ο Πέδρο Γκονσάλβες. Σίγουρα πιο επιθετική προσέγγιση στο δεύτερο μέρος από τους Πορτογάλους.

Στο 61ο λεπτό ο Αραούχο βρέθηκε εντός περιοχής και τσίμπησε την μπάλα προ του Πολιτάνο, ο οποίος τον ανέτρεψε με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι για τους φιλοξενούμενους.

Ο Σουάρες ανέλαβε να νικήσει τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς από τα 11 βήματα. Ο Σέρβος έπεσε δεξιά, η μπάλα κατέληξε αριστερά και οι Πορτογάλοι ισοφάρισαν στο 62ο λεπτό.

Ισοφάρισε ο Σουάρες με πέναλτι

Οι γηπεδούχοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 79′ το δίδυμο Ντε Μπρόινε-Χόιλουντ χτύπησε ξανά. Ο Βέλγος έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Δανός πρόλαβε τον Ρουί Σίλβα και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1 για τους Παρτενοπέι.

Το δεύτερο γκολ του Χόιλουντ

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να βρουν σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν εκ νέου στην ισοφάριση

Οι ενδεκάδες

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σπινατσόλα, Μπουκεμά, Ζεσούς, Γουτιέρεζ, Λομπότκα, Πολιτάνο, Ανγκισά, Ντε Μπρούινε, Μακ Τόμινεϊ, Χόιλουντ

Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κέντα, Καταμό, Τρινκάο, Αραούχο, Φρεσνέδα, Γκονσάλο Ινάσο, Χιούλμαντ, Σιμόες, Κουαρέσμα, Ιωαννίδης