Νέος τραυματισμός στην Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ ο Γκαρθία, αμφίβολος με Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα υπέστη νέο πλήγμα, με τον Τζοάν Γκαρθία να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, που θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του απέναντι στον Ολυμπιακό (21/10) για το Champions League.

Η Μπαρτσελόνα μετράει πληγές, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να χάνει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή του από τραυματισμό. Μετά τον Γκάβι, ο οποίος θα μείνει για τεράστιο διάστημα εκτός, και τον Φερμίν Λόπεθ, οι Καταλανοί φαίνεται ότι θα στερηθούν επίσης και τις υπηρεσίες του Τζοάν Γκαρθία.

Βάσει πληροφοριών του Jijantes, τις οποίες επιβεβαιώνει και η Mundo Deportivo, ο Καταλανός τερματοφύλακας θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων και θα χάσει τουλάχιστον τα παιχνίδια με Ρεαλ Σοσιεδάδ, Παρί και Ζιρόνα. Ως εκ τούτου, κρίνεται αμφίβολη μία πιθανή συμμετοχή στου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10).

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν αυτός ο τραυματισμός οφείλεται σε κάποιο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια αποθεραπείας. Από την πλευρά τους, οι Μπλαουγκράνα δεν έχουν προβεί ακόμη σε κάποια ανακοίνωση. Τη θέση του Γκαρθία θα κληθεί να καλύψει ο Σέζνι, με τον 18χρονο Έντερ Άλερ, να αποτελεί την εναλλακτική λύση.