Νότιγχαμ, μεταγραφές: Δανεικός από την Άρσεναλ ο Ζιντσένκο

Σε μία σημαντική προσθήκη προχώρησε στο φινάλε των μεταγραφών η Νότιγχαμ, με τους Ρεντς να αποκτούν με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

Η τελευταία ημέρα των μεταγραφών στην Αγγλία για τη θερινή περίοδο βρήκε αρκετές ομάδες να εντυπωσιάζουν, με τη Νότιγχαμ να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, οι Ρεντς ξεκίνησαν εντυπωσιακά με την απόκτηση του Κουιαμπάνο από την Μποταφόγκο (ο 22χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο), ακολούθησε η μεταγραφή του Ντιλάν Μπακουά από τη Στρασμπούρ (ο 23χρονος Γάλλος εξτρέμ συμφώνησε για πενταετή συνεργασία), ενώ λίγο πριν από το τέλος της περιόδου, η Νότιγχαμ έκανε και το «μπαμ» με τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος προσγειώθηκε στο Σίτι Γκράουντ.

Ο 28χρονος Ουκρανός αριστερός μπακ ήταν ένας από τους παίκτες για τους οποίους η Άρσεναλ αποφάσισε να επιτρέψει την αποχώρηση το καλοκαίρι, και η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο δεν άφησε την ευκαιρία να χαθεί, καταλήγοντας σε συμφωνία με τους κανονιέρηδες για τον δανεισμό του.

Στην τριετία του στο Έμιρεϊτς ο Ζιντσένκο αγωνίστηκε συνολικά σε 91 παιχνίδια (69 για την Premier League) ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχει αγωνιστεί τόσο στην Μάντσεστερ Σίτι (2016-2022) όσο και στην Αϊντχόφεν (2016-17, δανεικός στην PSV από τους πολίτες).