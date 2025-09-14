Ντόρσεϊ: “Ο στόχος μου πέντε χρόνια ήταν να κατακτήσω ένα μετάλλιο με τον Γιάννη”

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, πανευτυχής μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, μίλησε για τη σημασία της επιτυχίας, αλλά και τις προσωπικές του στιγμές από τη διοργάνωση.

Λίγη ώρα μετά την απονομή, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνεια του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Για το μετάλλιο μετά από πέντε χρόνια στην Εθνική: “Είναι απίστευτο. Αυτός ήταν ο στόχος μου πέντε χρόνια τώρα, να κατακτήσω ένα μετάλλιο με τον Γιάννη, και επιτέλους το καταφέραμε. Δεν είναι μόνο για το παιχνίδι ή για τη χώρα, είναι και για τους ανθρώπους που μας στήριξαν και πίστεψαν σε εμάς από την αρχή του καλοκαιριού. Βλέπω τόσο κόσμο να ταξιδεύει μέχρι εδώ και να μας δείχνει τόση αγάπη, για αυτό είναι τόσο σημαντικό για εμάς.”

Για τη μετάβαση από την ήττα με την Τουρκία στην κατάκτηση του χάλκινου: “Η νύχτα που χάσαμε από την Τουρκία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μετά από κάθε σημαντικό παιχνίδι και κάθε βαριά ήττα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εδώ δεν είναι ένα απλό Final Four που δεν έχει τόση σημασία, το EuroBasket μετράει για εμάς και θέλαμε να παίξουμε καλά. Στο τέλος το μετατρέψαμε σε ελληνική τραγωδία, αλλά κάναμε τη δουλειά μας και τα καταφέραμε.”

Για το τι θα πει στον γιο του όταν τον δει: “Ανυπομονώ να γυρίσω και να του δείξω το μετάλλιο. Για αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε εδώ. Θα έχω να το λέω και να θυμάμαι ευχάριστα αυτήν την ημέρα όλη μου τη ζωή.”

Για το προηγούμενο EuroBasket και τις διαφορές με το φετινό: “Ήμουν πολύ μικρός. Παίζουμε άλλο στυλ παιχνιδιού τώρα σε αντίθεση με τότε και έχουμε και διαφορετικό ρόστερ. Κάθε χρόνο, η κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Φέτος αποδείξαμε ότι ήμασταν στη σωστή κατεύθυνση, κάναμε τα σωστά βήματα και δείξαμε ότι είμαστε κορυφαία ομάδα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε στο μέλλον.”

Για το “γούρι” των μαλλιών του : “Περιστασιακά θα τα βλέπετε να είναι έτσι. Παίζω καλά με τα μαλλιά, άρα φαντάζομαι πως θα τα βλέπετε.”

Για τη συγκέντρωση και την ενότητα της ομάδας: “Είμαστε όλοι επαγγελματίες στο τέλος της ημέρας και έχουμε έναν στόχο στο μυαλό μας. Έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή για να το πετύχουμε και να θυσιάσουμε τα σώματά μας για να το καταφέρουμε.”

Για το επόμενο τατουάζ: “Ετοιμάζομαι να κάνω ένα σχετικά με τον γιο μου και θα είναι το αγαπημένο μου μέχρι τώρα.”