Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο SPORT24: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει και το “Quit Another Day”

Το βράδυ της απογοήτευσης και το μότο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχει φτάσει στα όριά του, αλλά δεν τα έχει παρατήσει ποτέ.

Γίνεται να είσαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να φτάνεις στο σημείο να πεις ότι θέλεις να τα παρατήσεις; Φυσικά. Και το παραδέχεται ο ίδιος ο Greek Freak, που αποκάλυψε στη μεγάλη συνέντευξη με τον Χάρη Σταύρου στο studio του SPORT24 πότε πλησίασε στα όριά του και πώς ξεπέρασε αυτές τις τάσεις αποχώρησης από τα παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Συγκινούμαι, ήταν μια τρομερή στιγμή, θυμάσαι, κλειστά σύνορα λόγω Covid, είχαμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για να είμαστε εκεί. Αλλά πάντα θα θυμάμαι μια κουβέντα που είχες πει, ότι είσαι pleaser κι ότι θέλεις να κάνεις τους ανθρώπους γύρω σου ευτυχισμένους. Και τουλάχιστον τη δική μου ζωή, την έχεις αλλάξει. Εσύ κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, κάπως έτσι κάνω κι εγώ τόσα χρόνια τα δικά μου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχώς ήρθες σήμερα ούτως ώστε να ξεπεράσουμε εκείνη τη στιγμή με κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Έχει φτάσει στιγμή που να είπες “φίλε, δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος”;

“Ναι, φυσικά. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί αυτά.

Η πίεση είναι προνόμιο, αλλά αυτό το έχω καταλάβει τώρα στα 30 μου ή στα 28, 29 30.

Τα τελευταία χρόνια, πιο πριν, όταν ήμουν πιτσιρικάς, υπήρχαν στιγμές που πήγαινα στο γήπεδο και δεν ήθελα καν να μπω στο παρκέ.

Τελείωνε το ματς κι έλεγα “πάλι καλά τελείωσε αυτό το ματς. Πάω σπίτι στο παιδί μου, δεν μπορώ άλλο”.

Ή μετά από ένα ματς με τους Λέικερς είχα καθίσει με τα αδέρφια μου, τους λέω “παιδιά, δεν μπορώ άλλο να παίζω μπάσκετ, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τώρα έχει γίνει λες και είναι δουλειά, δεν το χαίρομαι όπως το χαιρόμουν”.

Γιατί μπαίνεις σε μια ρουτίνα, δεν είναι ότι το κάνει μόνο το περιβάλλον σου, που σίγουρα το περιβάλλον θα το κάνει λες και είναι ρουτίνα.

Είναι μια δουλειά, πρέπει κάθε μέρα να είσαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να μπεις στο γήπεδο και να είσαι ο καλύτερος και να βάζεις 30 και να τους παίρνεις στις πλάτες σου και να παίρνεις το πρωτάθλημα και όλα αυτά, που σίγουρα το περιβάλλον το κάνει αυτό, αλλά μετά το κάνεις στον εαυτό σου.

Γιατί άμα είναι σε τελειομανής και θέλεις πάντα να είσαι από τους καλύτερους, που μπορεί να μην το λέω, αλλά μέσα στο κεφάλι μου το σκέφτομαι.

Θέλω να είμαι στους καλύτερους, θέλω πάντα να είμαι εκεί.

Υπήρχε μια στιγμή που το έβλεπα σαν δουλειά και μίλησα σε έναν αθλητικό ψυχολόγο, μιλάμε πλέον επτά χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης, όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, αλλά και στη ζωή σαν μπαμπάς, σαν σύζυγος, σαν αδερφός, σαν γιος, σαν άνθρωπος γενικότερα.

Και μου άλλαξε τελείως το σκεπτικό, πρέπει να βρίσκεις τη χαρά.

Θυμάμαι μια μέρα ήμουν στα αποδυτήρια και μου λέει ένας συμπαίκτης μου, δεν θέλω να πω το όνομά του, “αν μπεις μέσα σήμερα κι αυτός ο παίκτης σε καρφώσει στα μούτρα, πω πω, θα είσαι παντού, θα σε βάλουν στα social media, θα είσαι παντού, θα γελάνε”.

Και του λέω “δεν είναι έτσι, είναι πολύ λάθος ο τρόπος που σκέφτεσαι, γιατί μπορεί εγώ να τον καρφώσω στα μούτρα ή να τον κόψω, οπότε εγώ θα είμαι παντού”.

Βρήκα χαρά σε αυτό που κάνω πάλι από το 2022 και μετά.

Και τώρα είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου, όχι μόνο στον τρόπο σκέψης, αλλά και στο κορμί μου και στον τρόπο που παίζω.

Μ’ αρέσει. Αγαπάω πολύ το μπάσκετ και το να αλλάζεις κάποιες φορές περιβάλλον, σε βοηθάει να ερωτευτείς ξανά το μπάσκετ.

Θυμάσαι το 2022; Είχα κάνει ένα ποστ με την Εθνική, ότι πάλι βρήκα την αγάπη για το άθλημα.

Και φέτος το ίδιο και με τους Ολυμπιακούς το ίδιο.

Κάθε φορά που παίζω στην Εθνική, ερωτεύομαι ξανά το μπάσκετ γιατί καταλαβαίνω τι είναι, γιατί το κάνω αυτό το πράγμα.

Τελοσπάντων, υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που έχω πει ότι θέλω να τα παρατήσω, αλλά don’t quit today.

If you gonna quit, don’t quit today, quit another day. You want to quit, ok, it’s ok. But, not today.

Βάλε 30, βάλε 50 και τότε παραιτήσου, σαν τον Μάικλ Τζόρνταν, κάνε το three-peat και παραιτήσου μετά.

Δείτε τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από το 37:50 κι έπειτα: