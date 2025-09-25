Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο SPORT24: Σε ποια πόλη της Ευρώπης θα μετακομίσει αν φύγει από το NBA

Μία πόλη υπάρχει στο μυαλό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το NBA για να παίξει στην Ευρώπη.

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκέφτεται πράγματι το ενδεχόμενο να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, οι κορυφαίες ομάδες της ηπείρου θα πρέπει να ετοιμάζονται για να τον διεκδικήσουν. Κάποια στιγμή, σε λίγα χρόνια από τώρα.

Βαρκελώνη ή Μαδρίτη; Μονακό ή Κωνσταντινούπολη; Μόναχο ή κάπου αλλού; Και όμως, μία είναι η πόλη που βρίσκεται στο μυαλό του. Και σε εκείνο της συζύγου του. Αναφέρθηκε σε αυτή στη μεγάλη συνέντευξή του στο SPORT24 και ενθουσίασε τους πάντες: “Τι προτιμάς, να μείνεις στην Ελλάδα ή προτιμάς να πας το Μιλγουόκι; Με κοιτάει, λέει στην Αθήνα, στην Αθήνα, καλά είναι στην Αθήνα”.

Δείτε τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από το 22:51 κι έπειτα: