Ο Ράφα Μιρ κατηγορείται για βιασμό νεαρής κοπέλας τον Σεπτέμβριο του 2024

Ο Ράφα Μιρ κατηγορείται για το βιασμό νεαρής κοπέλας στο σπίτι του το Σεπτέμβριο του 2024. Εμπλεκόμενος και ο Πάμπλο Χάρα.

Ο Ράφα Μιρ, ποδοσφαιριστής της Έλτσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για βιασμό νεαρής γυναίκας, έπειτα από περιστατικό τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλλη, φέρεται να εξανάγκασε την κοπέλα σε σεξουαλική επαφή δύο φορές το ίδιο βράδυ, ενώ παραδέχεται την πράξη, υποστηρίζοντας όμως ότι υπήρξε συναίνεση από την πλευρά της.

Σε αυτήν την υπόθεση, όπως γράφει το SPORT24, κατηγορείται και ο Χιλιανός ποδοσφαιριστής Πάμπλο Χάρα, ο οποίος φέρεται να προέβη σε σεξουαλική επίθεση “χωρίς διείσδυση” σε διαφορετική γυναίκα. Οι δύο άνδρες είχαν συναντήσει τις γυναίκες σε νυχτερινό κέντρο και τις είχαν συνοδεύσει στο σπίτι του Μιρ, όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 21χρονης, ο Μιρ την επιτέθηκε στην πισίνα του σπιτιού του και έπειτα στο μπάνιο. Οι δύο ποδοσφαιριστές συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγυήσεις. Η δίκη τους αναμένεται να διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου, με ποινές φυλάκισης να απειλούν τους κατηγορούμενους σε περίπτωση ενοχής.

Η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενδέχεται να επιβάλει στον Μιρ αποκλεισμό για έως και πέντε χρόνια αν κριθεί ένοχος.