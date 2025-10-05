Ο Στρακόσα έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που πιάνει πέναλτι μετά το 2021

Ο Θωμάς Στρακόσα “ψάρεψε” τον Ανδρέα Τεττέι, έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του 24χρονου στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ.

Ο Θωμάς Στρακόσα κράτησε όρθια την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι τυπικά γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, μέσω VAR, για μαρκάρισμα του Στρακόσα στον Τεττέι στο 6ο λεπτό.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο 24χρονος Έλληνας, όμως ο αλβανικής καταγωγής τερματοφύλακας της Ένωσης έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε.

Έτσι, ο Θωμάς Στρακόσα έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που αποκρούει πέναλτι, σε κανονική ροή αγώνα, από τις 15 Φεβρουαρίου του 2021 όταν ο Αθανασιάδης είχε πιάσει πέναλτι κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.